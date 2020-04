Die Hötzelsdorferin Anna Gutmann lebt seit drei Jahren gemeinsam mit ihrem spanischen Mann in Madrid, wo sie als Deutschlehrerin arbeitet. Als Familienmensch ließ sie den Kontakt in ihre Heimat aber nie abreißen, etwa fünf Mal pro Jahr besucht sie das Waldviertel oder Wien. Die NÖN sprach mit der Hötzelsdorferin, die früher beim SV Horn als Fußballerin aktiv war, über ihre Coronaerlebnisse in der spanischen Metropole.

NÖN: Wie erleben Sie die aktuelle Situation in Ihrer Umgebung?

Anna Gutmann: Obwohl die Zahlen der Neuinfektionen in den letzten Tagen rückläufig sind, ist die Lage nach wie vor tragisch. Es sind bereits Freunde und Bekannte an dem Virus erkrankt oder gestorben. In meinem Alltag fühle ich mich in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Seit mehr als einem Monat arbeite ich von zu Hause aus und darf die Wohnung nur verlassen, um Lebensmittel oder Medikamente zu besorgen. Pro Haushalt darf nur eine Person diese lebensnotwendigen Einkäufe erledigen. Spaziergänge und andere sportliche Aktivitäten sind nicht erlaubt.

Wie haben die Menschen in Ihrer Umgebung auf die Situation reagiert? Halten Sie sich diszipliniert an die Einschränkungen?

Gutmann: Spanien hat meiner Meinung nach relativ gut reagiert, obwohl die Aufmärsche am 8. März zum „Tag der Frau“ nicht mehr stattfinden hätten dürfen. In den letzten Wochen wurde das Bestmögliche gemacht, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen bzw. zu kontrollieren. Es herrschen strengste Auflagen, an die sich jeder Bürger zu halten hat. Beim Verstoß kommt es zu hohen Geldstrafen. Ich kenne niemanden, der sich nicht daran hält. Die Solidarität der Spanier ist sehr groß. Ungewiss sind jedoch die wirtschaftlichen Folgen.

Wie gehen Sie persönlich mit den Einschränkungen um?

Gutmann: Ich finde es leichter, mit der Situation umzugehen, wenn jeder Tag gut durchstrukturiert ist. Mein Tagesablauf beginnt mit ein bisschen Sport, natürlich zu Hause oder auf der Terrasse. Sport hält einen nicht nur körperlich fit, sondern ist auch für den Geist enorm wichtig. Nach einem ausgewogenen Frühstück beginne ich mit dem Unterricht. In der Mittagspause kochen mein Mann und ich gemeinsam. Am Nachmittag arbeite ich wieder bis 17 Uhr und dann versuche ich, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, indem ich Bücher lese, die Wohnung auf Vordermann bringe oder mit Freunden und Familie telefoniere. Das eine oder andere Gläschen Wein darf dabei nicht fehlen.

Wie wirkt sich die Coronakrise auf ihr Leben aus? Privat und beruflich?

Gutmann: Auf mein berufliches Leben wirkt sich die Krise nicht unbedingt negativ aus. Ich denke, dass Lehrer in dieser Zeit viel Neues lernen können, was die Ressourcen anbelangt. Vor allem die neuen Technologien, die wir jetzt im Unterricht integrieren, können für die zukünftige Schule eine große Bereicherung sein. Natürlich bevorzuge ich es, in der Schule zu sein. Trotzdem sollte man die positiven Veränderungen in den Vordergrund rücken und nicht gleich alles für schlecht empfinden. Mein Privatleben leidet auch nicht an der Situation. Mein Mann ist auch im Home-Office. Wir sehen uns also jeden Tag 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche. Das war am Anfang sehr ungewohnt. Auch hier ist Organisation die halbe Miete. Jeder hat seinen Arbeitsbereich und somit laufen wir uns auch nicht ständig über den Weg. Andererseits ist es wichtig, die gemeinsame Zeit zu genießen und das Beste draus zu machen. Die wiederentdeckten Gesellschaftsspiele und Netflix sind sehr hilfreich dabei. Generell finde ich es schön, beobachten zu können, dass es einen starken Zusammenhalt innerhalb von Österreich, Spanien, Europa und der ganzen Welt gibt. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Egoismus beiseitezulassen und auf das Wohl der gesamten Bevölkerung zu schauen. Vielleicht beginnen wir wieder die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und im Allgemeinen zufriedener zu sein.

In Ihrem Job als Lehrerin: In Österreich wird derzeit auf virtuellem Weg unterrichtet. Wie schaut das in Spanien aus?

Gutmann: Die Schule hat gleich nach dem Regierungsbeschluss auf Home-Learning umgestellt. Der Unterricht findet virtuell von 9 Uhr bis 14 Uhr statt. Jeder Lehrer hat sein eigenes „virtuelles Klassenzimmer“, dem die Schüler beitreten können. Die Kinder und Jugendlichen folgen dem Stundenplan und im Allgemeinen meistern sie diese Aufgabe sehr gut. Von 15 Uhr bis 17 Uhr beantworte ich E-Mails, um etwaige Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, oder korrigiere Hausaufgaben. Des Weiteren finden auch zwei Mal die Woche Videokonferenzen innerhalb der Lehrerteams statt, damit die Fortsetzung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts gesichert werden kann.

Die Spanier sind bekanntlich sehr katholisch. Jetzt steht Ostern vor der Tür: Ist es großes Thema, dass Ostern diesmal mehr oder weniger „ins Wasser“ fällt?

Gutmann: Die berühmten Osterzelebrationen können heuer nicht stattfinden, was natürlich nicht erfreulich ist. Das soll aber nicht heißen, dass Ostern ins Wasser fällt. Es wird auf eine andere Art und Weise gefeiert als gewohnt. Im spanischen Fernsehen werden Messen übertragen, sodass dem Religiösen und Spirituellen nichts im Wege steht.

Wie intensiv halten Sie derzeit Kontakt mit Familie, Verwandten und Freunden in Österreich?

Gutmann: Ich bin jeden Tag in Kontakt mit meiner Familie. Mein Bruder lebt in der Schweiz und die restlichen Angehörigen sind im Waldviertel. Zweimal die Woche telefonieren wir alle gemeinsam über Face Time. Wir besprechen dann die aktuelle Lage in Österreich, Spanien und in der Schweiz. Mit meinen Freundinnen telefoniere ich einmal pro Woche. Die Freude auf ein Wiedersehen ist groß.