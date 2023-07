75 Jahre Arbeit für Männer gefeiert

Dabei dankte der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl der Katholischen Männerbewegung für ihr Engagement, das sich nicht nur im gesellschaftspolitischen Bereich zeige. Krautwaschl appellierte im Rahmen des Festgottesdienstes in der Stadtpfarrkirche an die KMBÖ-Engagierten, nicht unter sich zu bleiben, sondern ihre Berufung in die Welt hinauszutragen und dabei Leidende, Traumatisierte, Heranwachsende, aber auch Eheleute oder Alte im Geiste der Frohen Botschaft zu unterstützen.

Bei der KMBÖ-Sommerakademie setzten sich Referenten wie Armin Laschet, Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Markus Inama, Superior der Jesuiten in Wien, und Katharina Renner, Vizepräsidentin der Katholischen Aktion Österreich (KAÖ), mit dem Motto "Gott führt mich hinaus ins Weite" auseinander.

1948 in Lambach gegründet

Gegründet wurde die größte Männerorganisation Österreichs auf einer Tagung der Diözesanmännerwerke als „Katholisches Männerwerk Österreichs" am 13. Mai 1948 in Lambach (OÖ). Die Männerbewegung ist ein Teil der Katholischen Aktion, die Laienbewegung der Katholischen Kirche Österreichs. Als Ziel formuliert die KMBÖ auf ihrer Website, Männer ganzheitlich zu begleiten und Beiträge zu einer Männerpastoral zu liefern sowie gemeinsam mit Männern aktiv zu gestalten. „Dieser Ansatz umfasst nicht nur den kirchlichen Bereich, sondern auch den Alltag von Männern in Beruf, Familie und Freizeit und die aktive Mitgestaltung der Gesellschaft aus dem Geist des Evangeliums", heißt es. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der Zuwendung zu Randgruppen, Armen und gesellschaftlich schwachen Menschen.

Eckpfeiler des Engagements sind die Entwicklungszusammenarbeit mit der bundesweiten Spendenaktion "Sei so frei", die Durchsetzung von Menschenrechten mit dem Erzbischof-Romero-Preis und in den vergangenen Jahren die „Väterarbeit": Zuletzt war die KMB an der Gründung des Dachverbands Männerarbeit Österreichs (DMÖ) beteiligt.