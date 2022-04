Gerhard Lentschig soll neuer Horner Bürgermeister werden

Werbung

Lentschig ist seit 2020 Vizebürgermeister. Neben seiner Funktion als Vizebürgermeister ist Lentschig auch für die Bereiche Sport und Freizeit sowie Bildung verantwortlich. Dem Gemeinderat gehört Lentschig seit 2010 an. Laut Litschauer ist Lentschig eine in Horn gefestigte Persönlichkeit, der durch seine gesellige und empathische Art immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bevölkerung habe. „Er kann das Schiff in turbulenten Zeiten sicher ruhig halten", meint Litschauer.

Als neuer Vize ist seitens der ÖVP mit Finanzstadtrat Heinz Nagl ein weiterer Polit-Routinier vorgesehen. Den frei werdenden Sitz im Stadtrat soll mit der Mödringerin Barbara Stark eine frische Kraft einnehmen, sie sitz seit Dezember des Vorjahres im Horner Gemeinderat.

Der Gemeinderat komplettiert werden wird mit dem Breiteneicher Christian Mayer. Er stand bei der Gemeinderatswahl zwar „nur" auf Platz 46 der ÖVP-Liste, mit seiner Nominierung soll aber die KG Breiteneich nicht nur durch Ortsvorsteher Stefan Keusch im Gemeinderat vertreten sein.

Wahltermin am 4. Mai

Gewählt werden sollen Lentschig, Nagl und Stark bei einer Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 4. Mai. Als Weichenstellung für die nächste Wahl 2025 will Litschauer diese Personalentscheidung noch nicht verstanden wissen. „Bis dahin haben wir noch Zeit, zu überlegen, mit welchem Team wir in die Wahl gehen." Jetzt gehe es darum, die Horner Stadtpolitik wieder handlungsfähig zu machen und Kontinuität zu wahren.

