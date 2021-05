„In den letzten Jahren sind hin und wieder, vor allem bedingt durch stärkeren Wind, Zweige und kleinere Äste herabgefallen, damit waren Personen gefährdet. Dem wird nun abgeholfen“, erklärt Bürgermeister Martin Falk bei einem „Lokalaugenschein“ in der Garser Katastralgemeinde Maiersch. „Ich habe daher den Auftrag gegeben, dass ein Profi die Sache in die Hand nimmt und entsprechende Maßnahmen hier in der alten Lindenallee sowie im Garser Schubertpark ergreift.“

Mit einem Hubsteiger ist Baumpfleger Karl Kramler hoch oben in den Bäumen sowohl in Maiersch als auch im Schubertpark in Gars unterwegs, um dürre Zweige und Äste zu entfernen, damit keine Personen gefährdet werden. Rupert Kornell

Dieser Fachmann ist Joseph Klaffenböck aus dem oberösterreichischen Natternbach, auch gerichtlich beeideter Sachverständiger, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen Karl Kramler auf Baumpflege, Baumwerteermittlung und Baumstatik konzentriert. „Wir beide haben die entsprechende Ausbildung gemacht, sind ,Meister der Baumpflege‘ und können daher eine qualitätvolle Arbeit abliefern.“ Und damit könne man auch für eine entsprechende Sicherheit garantieren.

Als Experte kann Klaffenböck natürlich auch den Baumbestand in der Maierscher Allee bestens einschätzen: „Ich würde sagen, dass die meisten Bäume gut hundert Jahre alt sind, zwei davon stehen sicher – man sieht es ganz deutlich am Stamm-Umfang – wohl schon 150 Jahre hier. Und natürlich gibt es auch einige jüngere, die vor Jahren bzw. Jahrzehnten nachgesetzt wurden.“ Von der Höhe lasse sich nicht auf das Alter schließen, da sich in einer Allee die Bäume nach oben hin orientieren, die Stämme würden da schon verlässlicher zu einer richtigen Schätzung beitragen.

Experten machen die Bäume verkehrssicher

Die Aufgaben der beiden sind klar, nämlich die Bäume wieder „verkehrssicher“ zu machen. In erster Linie gehe es um die dürren Äste mit einem Durchmesser ab drei Zentimetern, die aus den Kronen – ein Hubsteiger und eine Säge an einem langen Stiel sind unerlässliche Hilfsmittel – entfernt werden. Auch für ein „Lichtraumprofil“ müsse gesorgt werden, damit – zwar nicht hier, aber bei anderen Einsätzen – die Durchfahrt für landwirtschaftliche Maschinen, Lkw und Busse gewährleistet ist.

„Wir schauen aber auch, dass wir der Ökologie einen gewissen Stellenwert einräumen“, sagt Klaffenböck, ein gelernter Förster, der sich vor 35 Jahren selbstständig gemacht hat. „Dort, wo wir Höhlenbrüter haben wie Meise, Specht oder Wiedehopf, belassen wir natürlich diesen für die Vögel wichtigen Lebensraum.“

Natürlich ist dieser Einsatz auch mit Kosten verbunden. „Wir wenden für Lindenallee und Schubertpark rund 8.000 Euro auf“, weiß Falk, „aber die Sicherheit für die Bevölkerung ist uns dieser Betrag auf jeden Fall wert.“