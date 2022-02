Interview mit Harry Schichta: Per Talfahrt ins Bournout geschlittert

Er ist Trainer bei ibis acam, führt eine Workinghorse Ranch und kennt sich im Grunde damit aus, wie wir Kraft für unseren Alltag finden können. Doch dann ist Harry Schichta selbst ins Burnout geschlittert. Im Interview mit der NÖN spricht er über seine ganz persönliche Talfahrt.

NÖN: Was glauben Sie, war der Grund für Ihr Burnout?

Harry Schichta: Das Altwerden war für mich immer schon ein ganz starkes Thema. Und nach meiner 50er-Feier mit 120 Leuten war dann auch mit dem Gedanken, dass das halbe Leben jetzt vorbei ist, eine massive Angst vor dem Sterben da. Da sind dann so viele Themen in meinem Kopf losgegangen.

Hatten Sie davor nie Angst vor dem Tod?

Schichta: Ich hab vorher nie an den Tod gedacht, ich hab so viel erlebt, bin von Pferden gefallen, hatte Rippenbrüche und ausgerenkte Zehen. Und nach meinem Unfall, bei dem mich mein Traktor überrollt hat und ich danach nur ein paar Tage im Krankenhaus war, dachte ich überhaupt, ich sei unsterblich. Aber nach dem 50er ist alles schlimmer geworden, ich habe auch zu viel gearbeitet, hatte Verantwortung für ein neues Projekt übernommen, den Pferdehof, zwei kleine Kinder – das war insgesamt zu viel.

Konnten Sie denn nicht Urlaub machen?

Schichta: Nein, ich hab für das Projekt sehr gebrannt und viel mehr Zeit dafür aufgewendet, als ich eigentlich bezahlt bekommen hab, aber es hat so viel Spaß gemacht, denn ich bin mit Leib und Seele bei ibis acam. Und sie haben auch in der Zeit, als ich ein halbes Jahr in Krankenstand war, zu mir gehalten.

Haben Sie keine warnenden Vorzeichen erkannt?

Schichta: Damals nicht, rückblickend erkenne ich jetzt schon einige. Ich hatte leichten Tinnitus, Schlafstörungen, war sehr überspannt, auch sehr streng und ungeduldig mit den Kindern, oft viel zu streng sogar. Das wollte ich eigentlich gar nicht sein, weil ich ein empathischer Mensch bin. Dazu hab ich viel vergessen, Termine vergessen und Treffen vermieden, in denen es um die Lösung von Konflikten ging.

Wann haben Sie gewusst, dass ab jetzt nix mehr geht?

Schichta: Das war durch meine erste Panikattacke. Ich hab richtig Heulkrämpfe bekommen, bin weggelaufen, hab mich irgendwo hingesetzt, meine Frau angerufen und ihr gesagt: „Bitte hilf mir.“ Das war schon wirklich schlimm.

Im Sommer davor hatte ich auch schon Angstepisoden und Tag-Alpträume, in denen sich schöne Erlebnisse mit den Kindern umgewandelt haben – ich hatte schreckliche Bilder und Gedanken von Unfällen der Familie in meinem Kopf und ich dachte auch an Suizid. Selbstmordgedanken waren da, aber gleichzeitig habe ich gewusst, dass ich das nicht tun werde.

Waren Sie denn mit Ihrem Problem nicht beim Arzt?

Schichta: Nach meinem Heulkrampf schon, davor nicht. Mein Arzt hat eine Kur empfohlen und meine Frau hat gesagt, ich solle so rasch wie möglich fahren. Ich hab mich letztendlich für eine Reha entschieden und bekam sehr rasch einen Aufenthalt noch im selben Winter. Gesprächstherapie, leichte Medikamente und zu Hause sein, das hat mir gutgetan in der Wartezeit auf die Reha.

Sie konnten wenige Wochen nach der Reha wieder arbeiten. Was genau haben Sie dort gelernt, dass sie so rasch wieder mit der Jugendarbeit beginnen konnten?

Schichta: Nach so einer Talfahrt darf man nicht erwarten, dass man nach sechs Wochen Reha gesund ist, aber ich habe mich dort wieder gut erholt. Dass der Tod ein Teil vom Leben ist und das Herausfinden, was mir zur Bewältigung meiner Angst hilft.

Was ist Ihre persönliche Strategie gegen die Angst?

Schichta: Ich habe natürlich dort zuerst gemalt. Weil ich aber meine Gitarre mitgenommen hatte, habe ich Songs komponiert und Lieder getextet. Natürlich waren die finster und traurig und so bin ich dort zum Singasongwriter geworden. Musik bedeutet mir sowieso sehr viel und ich habe dort gelernt, dass Singen und Summen die Nerven durch Schwingung beruhigen.

Natürlich habe ich an der Therapiearbeit teilgenommen, die dort angeboten wurde. Da hatte ich durch eine Geschichte, die ich dort gehört habe, plötzlich ein Bild eines Adlers, eines großen, mächtigen weißen Seeadlers zu dem sich auch ein zweiter, kleinerer gesellt hat. Der eine Adler bin ich, der zweite ist meine Angst, die aber immer nur hinter mir fliegen darf, aber nicht vor mir. Das bedeudet, dass mich meine Angst nicht überholen darf.

Sie sprechen so offen über Ihre Symptome, Ihre Angst. Ist da die Gefahr nicht größer, dass man gemieden wird wegen dieser psychischen Störung?

Schichta: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich hatte schon eine Blockade, mit meiner Frau darüber zu reden – da hab ich einfach nicht gewusst, wie ich das sagen soll. Das hab ich erst geschafft, als ich ihr am Telefon gesagt hab, dass sie mir bitte helfen soll. Das hat schon einige Zeit gebraucht, dass wir darüber reden konnten und das hat mir geholfen, dass ich mich mitteilen konnte. Es war schon schwer, darüber zu reden.

Das alleine sein wollen, die soziale Abgeschiedenheit, diese innere Leere und Einsamkeit, wenn man das hat, ist man schon mitten drin im Burnout.

Sind Sie jetzt sozusagen „über dem Berg“?

Schichta: Mir geht es jetzt gut, aber es wird noch lange dauern. Ich habe begonnen, Dinge anders zu formulieren: Ich habe noch mein halbes Leben vor mir. Oder: Das ist gut, statt: Das ist nicht schlecht. Und ich verschiebe meine privaten Termine nicht mehr nach ganz hinten wegen eines beruflichen Anliegens, ich teile mir mein Leben so ein, dass es eine gute Ausgewogenheit gibt, da geht es um die eigene Wertschätzung.

Was empfehlen Sie allen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden?

Schichta: Darüber reden, sich Tipps holen, anhören, wie andere mit ihren Ängsten umgehen. Wie man es schaffen kann, die goldene Mitte zu finden. Ich biete dazu Gruppentreffen an, bei denen ich über meine Probleme spreche und die Teilnehmer bitte, dies ebenso zu tun. Ich zeige ihnen verschiedene Methoden, die mir geholfen haben und erkläre diese Techniken, z. B. die richtige Atmung oder, wie man sich helfen kann, damit die Angst nicht zu groß wird. Etwa mein Adler, den ich jetzt als Armreifen trage und der immer bei mir ist.

http://www.deranderecoach.at

