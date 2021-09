„Jagagschichtn und Liebessochn“ heißt das Lustspiel, das vom Maigener Theater „D’Headiab“ zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Ensembles hinter dem Dorfhausgemeinschaftshaus aufgeführt wird. Für Buch und Regie ist in bewährter Weise Maria Kemeter verantwortlich. Das Stück passt maßgeschneidert zum Flair der Anlage mit Bühne und Zelt.

Die Besucher erlebten ein wahres Feuerwerk an lustigen Dialogen. Das intensive Proben des Stückes hatte sich gelohnt, denn die talentierte Truppe erhielt wiederholt starken Szenenapplaus während der gesamten Aufführung. Dabei kommt es der Theatertruppe besonders darauf an, keinesfalls mit derben Späßen seichte Unterhaltung zu bieten. Deshalb steht die Aufführung durchwegs auf ansprechendem Niveau.

Wahre Lachsalven ernteten hierbei die durch nichts aus der Fassung zu bringenden Akteure Veronika Schichte, Rudolf Pithan, Renate und Birgit Klampfer, Christoph Zeitelberger, Reinhard Graser, Erich Pithan, Daniela und Markus Wögerer, Brigitte Schmidt, Roman Kurz, Erni Stanglmaier, Margarete Pithan und Tobias Kemeter, wenn der Navratil (Markus Schuhleitner) wieder im Suff alles durcheinanderbringt.

Die Zuseher stärkten sich in der Pause an der Bar der Landjugend und Dorfgemeinschaft. Nach zwei Stunden Spielzeit war (leider) Schluss und die Laienspielgruppe erhielt verdient einen lang anhaltenden und tossenden Applaus. Wer die Vorstellung versäumt, hat keine Sorge: Aufführungen sind am 10., 11., und 12. September geplant (Beginn: 19.30 Uhr, Reservierungen unter 0677-64309240 zwischen 10 und 19 Uhr).