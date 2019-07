Derzeit wird über eine Änderung der Tauglichkeitskriterien für junge Männer diskutiert, um wieder mehr Rekruten für das Bundesheer zur Verfügung zu haben. Ob eine Änderung dieser Kriterien auch helfen kann, den Zivildiener-Engpass beim Roten Kreuz zu beheben?

„Vielleicht profitieren andere Organisationen von einer Änderung der Kriterien. Das Rote Kreuz, fürchte ich, eher nicht“, zeigt sich der Horner Rot-Kreuz-Bezirksstellen-Geschäftsführer Martin Amon skeptisch. Denn: „Als Zivildiener beim Roten Kreuz muss man körperlich voll tauglich sein. Da geht es um das Tragen und Heben von Patienten, das ist keine leichte Herausforderung.“

Dabei hat die Tätigkeit als Zivildiener beim Roten Kreuz einiges zu bieten. Während der neun Monate dauernden Ausbildung absolvieren die Zivildiener dann einen Rettungssanitäterkurs. Derzeit wird die Verteilung der Zivildiener an die Rot-Kreuzstellen vom Landesverband über ein bestimmtes Kontingent geregelt. Die Horner Bezirksstelle erhält jeweils sechs Zivildiener an den vier Einrückungsterminen pro Jahr.

Langfristig an das Rote Kreuz gebunden werden können Zivildiener laut Amon aber selten. Meist blieben sie zwar ein bis zwei Jahre als Freiwillige dabei, dann gingen sie dem Roten Kreuz aber aus beruflichen Gründen meist verloren. Daher müsse eine immer größere werdende Last von den hauptberuflichen Mitarbeitern getragen werden. Jungen Männern, die sich für den Zivildienst beim Roten Kreuz interessieren, rät er, sich rechtzeitig um einen Platz umzuschauen, denn gerade die Plätze für die Juli- und Oktobertermine, seien oft rasch ausgebucht. Entscheiden, ob man den Zivildienst absolvieren will, muss man sich bis ein halbes Jahr nach der Musterung.

Vier Damen absolvieren „Freiwilliges Sozialjahr“

Hingegen werde das „Freiwillige Sozialjahr“, das ebenfalls beim Roten Kreuz absolviert werden kann, immer beliebter. Im Juli starteten drei junge Damen in Horn in dieses freiwillige Jahr, für den September-Termin ist eine weitere Dame bereits fix. Für Amon bietet sich durch dieses Jahr eine gute Möglichkeit, spätere Tätigkeitsfelder für sich selbst abzuchecken. „Man kann Erfahrungen sammeln und schauen, ob einem dieses Tätigkeitsfeld überhaupt gefällt“, sagt er. Denn bei möglichen Unfallszenarien oder Reanimationen werde oft rasch klar, ob jemand für einen Beruf im Gesundheitswesen geeignet sei.

Das Rote Kreuz Horn ist aber nicht nur auf der Suche nach neuen Zivildienern, sondern auch nach neuen unterstützenden Mitgliedern. Seit einigen Wochen sind Mitarbeiter des Roten Kreuzes mit Vollmacht und Beitrittsformularen von Tür zu Tür unterwegs.

Gebraucht wird die Unterstützung für die Erneuerung des Fuhrparks, wie Bezirksstellenleiter Johannes Kranner erklärt. Allein im Vorjahr hat das Rote Kreuz mehr als 800.000 Kilometer mit den 18 Fahrzeugen absolviert. In Spitzenzeiten mussten mehr als 100 Ausfahrten pro Tag erledigt werden. „In der nächsten Zeit steht die Anschaffung von fünf neuen Fahrzeugen an. Dass das – inklusive der Spezialausrüstung – einen ordentlichen Patzen kostet, kann man sich vorstellen“, meinte Kranner.