Bei der ordentlichen Generalversammlung der sieben Mitgliedergemeinden der Region Manhartsberg im KUM in Burgschleinitz, wurden die Weichen für die Zukunft der „Kleinregion“ gestellt. Neben der Statutenänderung und der Neuwahl des Vorstandes standen die Präsentation des Strategieplans der „Kleinregion 2020-2024" und die Vorstellung des neuen Rollup der Region, „dass das Budget des Vereins nicht belastete“, wie Regionsobmann Franz Göd meinte, im Mittelpunkt.

So wird der Name von „Kleinregion“ auf „Region Manhartsberg“ geändert, da man „von klein in unserer Region nicht mehr sprechen kann“, sagte Göd, der als Obmann einstimmig wieder gewählt wurde. Ausgedehnt wurde übrigens die Funktionsperiode des Vorstandes auf fünf Jahre, sie ist nun dem Zeitablauf der Gemeinderatswahlen angepasst. Auch die Inhaltliche Zukunft der Region wurde besprochen.

Eduard Reininger Im Rahmen der Generalversammlung der „Region Manhartsberg“ präsentierten Obmann Franz Göd, Regionalbetreuerin Manuela Hirzberger, Sandra Mirosavljevic und Obmann-Stellvertreter Georg Gilli das neue Rollup der Region.

„Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz soll die regionale Identität und das Marketing mit Foldern und Aktivitäten noch besser verankert werden. In der Strategie 2020-2024 ist auch die Absichtserklärung enthalten, Wirtschaftsstandorte in der Region zu gründen und zu vermarkten. Neben der schönen Landschaft und vielen Sehenswürdigkeiten habe die Region auch hohe Lebensqualität zu bieten, ergänzte Göd und machte auf die vielfältigen Projekte der Ausflugsregion aufmerksam. Gleichzeitig soll die Region - als erste überhaupt - zur „familienfreundlichen Region“ gemacht werden, die Bestrebungen der Regionsgemeinde dahingehend wurden bereits eingeleitet.

Kassier Josef Klepp legte einen positiven Bericht über Umsätze von 21.550 Euro, der größtenteils aus Förderungen und Mitgliedsbeiträgen der Gemeinden besteht, vor. Am Ende blieb im Vorjahr ein Überschuss (abgerechnet wurden Druckkosten für Broschüren und Folder) von 11.255 Euro in der Kasse des Vereins.

Susanne Satory und Erich Trauner erhielten für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand der „Region Manhartsberg“ ein Bild von Karl Korab mit dem Logo der Region überreicht.