Mann aus dem Bezirk Horn saß vermeintlichem Broker auf

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er auf einer Website, die ihm namentlich nicht in Erinnerung geblieben sei, mit einem Broker Kontakt aufgenommen habe. In mehreren Schritten habe er an diesen Broker einen fünfstelligen Geldbetrag überwiesen.

Als er misstrauisch wurde und Teile des Geldes zurückhaben wollte, sei er hingehalten worden. Daher wandte er sich an die Polizei. Die teilte dem Mann dann mit, dass es sich bei dieser Betrugsmasche um einen sogenannten „Cyber-Trading-Fraud" handelt.

Dabei gehen laut Polizei die Betrüger sehr raffiniert vor: Sie locken im Internet potenzielle Anleger für vermeintlich lukrative Investitionsgeschäfte an und verleiten sie zu Geldzahlungen.

Die Kontaktaufnahme geschieht vornehmlich über Internet-Werbeanzeigen, soziale Netzwerke, Anrufe aus eigens geschaffenen Call Centern oder Massenmails. Das eingezahlte Geld wird nicht wie versprochen angelegt, sondern verschwindet im kriminellen Netzwerk.

