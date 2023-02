Rotes Kreuz Horn Leiter zieht Bilanz: „Rückkehr zur Normalität“

Es hat den Anschein, dass die Corona-Pandemie vorbei ist und sich das Leben in fast allen Bereichen wieder normalisiert. Auch für das Rote Kreuz Horn war das Jahr 2022 um eine Spur einfacher als die beiden vorangegangenen. Das bestätigt Martin Amon, Leiter der Horner Rot-Kreuz-Bezirksstelle im NÖN-Gespräch. Auch wenn die Zahl der Einsätze wieder sehr hoch sei, durch die Entspannung in der Corona-Situation habe sich auch für seine Mitarbeiter eine Entspannung ergeben: „Maske müssen wir noch im Auto tragen. Auch beim Personal haben wir keine Ausfälle wegen Corona mehr. Es geht wieder in Richtung Normalität.“

Dennoch: Die Bilanz der Tätigkeiten seiner 40 hauptberuflichen Mitarbeiter, 19 Zivildiener und 100 ehrenamtlichen Sanitäter fällt intensiv aus. Sie wurden im Vorjahr 21.921 mal zu Einsätzen im Rettungsdienst, Notarztwagendienst bzw. Sanitätseinsatz gerufen. Im Jahr 2021 waren es mit 23.621 Alarmierungen allerdings deutlich mehr gewesen. Damit ist man 2022 wieder auf dem Niveau von 2020 mit 21.846 Alarmierungen.

Etwas weniger Kilometer mussten daher auch die 17 Einsatzfahrzeuge der Bezirksstelle Horn und seiner Ortsstellen in Eggenburg, Gars und Geras im Jahr 2022 abspulen. Sie haben eine Strecke von 799.147 Kilometer zurückgelegt, 2021 waren es noch 888.714 Kilometer, 2020 waren es 864.723 Kilometer. Die Zahl der Einsätze des Notarztfahrzeugs stieg hingegen von 1.050 auf 1.129 an.

Vier Dienststellen rund um die Uhr besetzt

Aus Sicht Amons positiv: Die Zahl der hauptberuflichen Mitarbeiter stieg gegenüber 2021 von 34 auf 40 an. Aber: „Das ist auch notwendig, damit wir den Rettungsdienstvertrag erfüllen können.“ Denn der sieht vor, dass sämtliche Dienststellen – im Bezirk Horn neben Horn noch Eggenburg, Gars und Geras – rund um die Uhr mit hauptberuflichen Mitarbeitern besetzt sind. Aktuell sei man dabei, genau für diese Aufgabe ein Team aufzubauen.

Außerdem positiv: Die Motivation der Bevölkerung, an Blutspendeaktionen teilzunehmen, sei im Bezirk Horn weiterhin sehr hoch. Insgesamt 2.712 Blutspender besuchten im Vorjahr die 24 Aktionen im Bezirksstellenbereich. 2021 gab es 27 Aktionen mit 2.684 Blutspendern.

Ordentlich angenommen wurde auch das Angebot an Erste-Hilfe-Kursen. Insgesamt 537 Personen besuchten im Vorjahr einen dieser Kurse. Und nachdem sich die Kurse während der Pandemie in die Online-Welt verlagert haben, kehrt man jetzt wieder zu Präsenzkursen zurück. Laut Amon gibt es für diese Kurse auch einen Nachholbedarf, besonders Firmen würden derzeit gerne mit ihren Mitarbeitern an Erste-Hilfe-Kursen teilnehmen.

Im Bereich Gesundheits- & Soziale Dienste konnten 2022 von 25 MitarbeiterInnen mehr als 3.984 Einsatzstunden geleistet werden. Die Leistungen wurden bei sieben Seniorentreffen, 195 Öffnungstagen im Henry Laden, Medikamentensammlungen, im Kriseninterventions-Team – das derzeit wie berichtet nach Mitarbeitern sucht –, im Rahmen der Aktion „Zuhause Essen“ und mit 122 Pflegebetten und 172 Rufhilfegeräte erbracht.

Sanitätsbeistellungen fanden beim SV Horn, am Mittelalterfest Eggenburg, beim Triathlon in Langau und bei Allegro Vivo statt.

