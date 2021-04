Der kurzzeitige Plan, eine Pensionslücke in Krems zu füllen, ging nicht auf. Kalchhauser ging dafür in Horn auf, „getaugt“ habe ihm sowohl Team als auch Bezirk. „Viele haben mich für einen Horner gehalten, ich war sehr viel unterwegs draußen.“ 2018 kehrt er in seinen Heimatbezirk Krems zurück, wo er bis heute die NÖN-Redaktion leitet. „Ich genieße es, dass ich in Krems mit dem Rad in die Arbeit fahren kann.“ Der Anfahrtsweg hat sich von 45 Kilometer auf 600 Meter verkürzt.

1982 begann er dort als freier Mitarbeiter, seit 1987 ist er angestellter Redakteur. Kalchhauser ist ein Lokaljournalist aus Begeisterung: „Lässig ist’s schon.“ Ein weiterer, wichtiger Lebensinhalt ist das Rote Kreuz, dort ist er seit 1982 aktiv und dort hat er seine Frau kennengelernt. Das Paar hat drei erwachsene Kinder. Und: „Ich bin seit einem Jahr Opa: Das ist das Beste, was es gibt!“, schwärmt er von seiner Enkelin Eva.