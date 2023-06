Kika-Schließung in Horn: AK-Telefon läuft heiß

Die Telefone in der Horner Arbeiterkammer-Bezirksstille stehen momentan kaum still. Zahlreiche Anfragen wegen der angekündigten Schließung der Horner Kika-Filiale mit Ende Juli trudeln bei Bezirksstellenleiter Andreas Riedl und seinem Team ein. Die dabei angesprochenen Themen sind vielfältig, die Zahl der Fragezeichen groß.

AK-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl und sein Team informieren Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. Foto: Thomas Weikertschläger

Wie Riedl der NÖN erzählt, melden sich einerseits langjährige Mitarbeiter, die kurz vor der Pensionierung stehen und Angst haben, in keinem anderen Unternehmen mehr unterzukommen. Ebenso melden sich aber auch junge Leute, die eine Fixzusage für einen Ausbildungsplatz bei Kika haben und aktuelle Lehrlinge. „Manche davon stehen wenige Monate vor der Lehrabschlussprüfung. Die fühlen sich vor den Kopf gestoßen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt Riedl. Aber auch von Konsumenten kommen viele Anfragen, etwa zu bereits geleisteten Anzahlungen oder Liefervereinbarungen.

Laut Riedl gibt es indes neben der Post oder dem Rewe-Konzern, die dringend auf der Suche nach Mitarbeitern sind, auch schon von Unternehmen aus dem Bezirk Horn Angebote für die Kika-Mitarbeiter. Aber, so Riedl: „Die sind sicher gut gemeint, bringen den Betroffenen aber auch finanzielle Einbußen.“ Das betreffe vor allem Mitarbeiter, die in der gewachsenen Lohnstruktur von Kika nach vielen Dienstjahren aktuell besser verdienen, als sie es nach einem Wechsel tun würden. Eine weitere Frage sei, ob die Jobs auch zu den Betroffenen passen: „Schließlich wollen die in einem Job arbeiten, der ihnen auch Zufriedenheit bringt“, so Riedl.

Fix ist indes, dass es am Dienstag, 15. Juni, um 9 Uhr in Horn eine Betriebsversammlung in Horn geben wird. Riedl hofft, dass es bis dahin auch schon klar ist, ob das Unternehmen in Insolvenz geschickt wird oder es doch ein Sanierungsverfahren geben werde. Aus Sicht Riedls sei es eine „Riesenschande“ für die österreichische Wirtschaft. Benko habe noch hunderte Millionen Euro abgeschöpft, eine mögliche Sanierung würde auf Kosten der Bevölkerung gehen.

AK-Hotline: 05 7171 20120