Eggenburg hat das beste „Känguru“

Für die Schüler der zweiten bis vierten Klassen galt es dabei, Logik-, Rechen- und Schätzfragen zu beantworten, was in erster Linie der Förderung des Interesses an Mathematik dienen soll.

Dominik Bauer aus der 4a belegte österreichweit den ersten Platz und erreichte als einziger Schüler die volle Punktezahl. Konstantin Schuh (2a) und Sophie Hiller-Jordan (2b) errangen niederösterreichweit den 9. Platz.

Dominik Bauer ist zur Landessiegerehrung am 25. Mai in Krems und zur Bundessiegerehrung am 16. Juni in Wien eingeladen, bei der sich die jeweils drei Bestplatzierten aller Schulstufen in Begleitung ihrer Eltern einfinden werden. Direktorin Sigrid Braunsteiner und hr Lehrerteam gratulieren den Kids.

