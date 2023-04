Bezirk Horn: Matura wieder (fast) wie vor Corona

In wenigen Tagen ist es soweit: Dann steht für viele tausend Jugendliche in Österreich die letzte große Prüfung ihrer Schullaufbahn, die Matura, an. Die NÖN hat mit Direktoren, Schülern und Eltern von Maturanten im Bezirk Horn über die anstehenden Reifeprüfungen gesprochen.

So wie viele andere Lebensbereiche war auch die Reife- und Maturaprüfung in den letzten Jahren von Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen geprägt. Zur Erinnerung: Um den verschärften Bedingungen der Corona-Zeit Rechnung zu tragen, wurde die Arbeitszeit bei der schriftlichen Matura um eine Stunde verlängert, es gab Ersatztermine bei Verhinderung und die mündliche AHS-Matura musste nicht mehr verpflichtend abgelegt werden. Einige dieser Änderungen sind mittlerweile ausgelaufen, sodass die heurige Matura wieder weitestgehend wie vor der Pandemie stattfinden wird.

Vorbereitungen am Horner Gym laufen

Michael Ableidinger, Direktor des Gymnasiums in Horn, erzählt der NÖN, dass die Vorbereitungen gut laufen. Die Notenkonferenz der Maturaklassen sei bereits erledigt, alle Vorbereitungsstunden geplant: „Wir sind gut vorbereitet.“ Auch das Notenniveau habe sich wieder eingependelt und entspreche der Ausgangssituation vor der Pandemie, so Ableidinger. Deshalb blicke er sehr optimistisch auf die anstehenden Prüfungen. Dass man die meisten Corona-bedingten Änderungen im Prüfungsablauf nun auslaufen lasse, stelle aus seiner Sicht kein Problem dar.

Dennoch, ein Punkt wird kritisiert: Nach wie vor werden die Noten aus dem Abschlusszeugnis in die Maturanote eingerechnet. Hat man im Abschlusszeugnis eine gute Note, kommt man also auch mit einer schwachen Maturaleistung durch. Darunter leide der Stellenwert der Matura insgesamt, so Ableidinger. Diese Regelung werfe aber letztlich noch eine viel tiefergehende Frage auf: „Wenn ich mit einer positiven Note in der Abschlussklasse und einem Vierer auf die mündliche Matura durchkomme, heißt das, dass der Stoff der Schuljahre davor überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es ist sehr fraglich, ob das eine gute Entwicklung ist.“

Schülervertreter gegen zu leichte Matura

Kritik kommt auch von Schülervertretern. Jonas Holzbrecher, Schulsprecher des Horner Gyms und selbst Maturant, kritisiert die Abwertung der Reifeprüfung. „Das Einrechnen der Abschlussnote hat die Matura sicherlich entwertet. Viele denken sich, ich bin eh positiv im Abschlusszeugnis, da muss ich mich für die Matura gar nicht mehr anstrengen“, erzählt er der NÖN. Generell sinke die Aussagekraft des Reifezeugnisses immer weiter, befürchtet der Schulsprecher. Zwar müsse jeder, der eine höhere Schule besuche, mit einer Matura abschließen. „Aber wenn ich dann studieren gehen will, muss ich dennoch für ganz viele Studiengänge eine Aufnahmeprüfung machen. Sollte nicht eigentlich die Matura der Beleg dafür sein, dass ich reif für die Hochschule bin?“, gibt der Schülervertreter zu bedenken.

HAK-Hofbauer: „Kann auch Vorteile haben“

Anders sieht dies Peter Hofbauer, Direktor der HAK und HLW Horn. Die Umstellung auf die präpandemischen Prüfungsbedingungen sei frühzeitig vom Ministerium kommuniziert worden und daher keine Überraschung. Sowohl das Lehrerkollegium als auch die Schüler des heurigen Maturajahrganges hätten davon gewusst und sich gezielt darauf vorbereitet. Für Hofbauer hat das Einrechnen der Jahresnote ins Maturazeugnis auch einen Vorteil: „So kann die Einbeziehung der Jahresnote für gute Schüler und Schülerinnen, die am Maturatag einen ,schlechten Tag‘ erwischt haben, durchaus auch Vorteile mit sich bringen“, erzählt er der NÖN.

„Coronajahrgänge nicht schlechter ausgebildet“

Hofbauer bricht auch eine Lanze für die diesjährigen Maturanten. Er widerspricht der Darstellung, dass die „Coronajahrgänge“ insgesamt weniger gelernt hätten und sich nun auch einer leichteren Matura zu stellen hätten. „Es ist unbestritten, dass die Zeit des Distance-Learning und der Lockdowns eine unglaubliche Herausforderung für Schüler, Lehrerinnen und auch Eltern war, es wäre aber völlig verfehlt zu behaupten, die ,Coronajahrgänge‘ seien schlechter ausgebildet als die Schulabgänger der Jahre davor.“ Auch heuer würden alle Schülerinnen und Schüler die Vorbereitung auf die Matura sehr ernst nehmen, diese sei nach wie vor eine aussagekräftige Prüfung.

Eltern: „Schüler haben Respekt“

Wie nehmen Eltern von Maturanten die Zeit der Matura wahr? Beatrix Popp und Andrea Linsbauer-Groiß haben beide Kinder, die in wenigen Tagen am Gymnasium Horn zur Matura antreten. „Die Schülerinnen und Schüler haben Respekt vor der Prüfung und lernen auch viel“, meint Beatrix Popp. Das Einrechnen der Endnote würde von den meisten Eltern auch begrüßt werden, erzählt Linsbauer-Groiß der NÖN: „Sonst ist die Matura nur eine Momentaufnahme. In Kombination mit der Endnote ergibt sich ein umfassenderes Bild der tatsächlichen Leistung.“

