Horner HAK-Schüler feierten „letzte Saison“

Die Maturanten der HAK Horn feierten nach fünf Jahren ihre „letzte Saison“. Unter dem Motto „Hak of Fame“ präsentierten sie sich startbereit für ihren Abgang aus dem Schulleben.

Die Jugendlichen feierten gemeinsam mit ihren Gästen im bis auf den letzten Platz besetzten Vereinshaus eine rauschende Ballnacht. Pünktlich marschierte eindrucksvoll das Jungdamen- und Jungherrenkomitee - gekleidet in Schwarz und Weiß - unter der Choreografie von Heidi Metzger-Schuhäker in den Festsaal des Vereinshaues ein und eröffnete mit einer Tanzperformance den Maturaball. Die Freude über den gut gefüllten Ballsaal war auch in den Grußworten von Direktor Peter Hofbauer spürbar. Er meinte: „Man wundert sich auf der Donauinsel, wo die Leute sind. Wien sollte den App-Kalender der Stadt Horn abonnieren, um Termin-Kollisionen zu vermeiden.“

An der Spitze der Ehrengäste waren Bürgermeister Gerhard Lentschig, Stadträtin Barbara Stark, als Vertreter der Schulen die Direktor Michael Ableidinger, Irene Herzog-Genner und Irene Reisel sowie die Vertreter der heimischen Banken und Wirtschaft zu finden. Die Band True Colors sorgte nach „Alles Walzer“ im Ballsaal stets für Stimmung. Im Kaffeehaus und in der Cocktailbar amüsierten sich die begeisterten Ball-Tiger prächtig. Um Mitternacht ließen die Maturanten die letzten fünf Jahre filmisch Revue passieren. Langweilig wurde es an dem Ballabend nicht. Zehn Tombola Hauptpreise und viel tollen Sachpreise kamen zur Verlosung. Einer der Höhepunkt war die Verlosung des Christbaums der Maturaklasse. Der Reinerlös wird von den Schülern einem sozialen Projekt übergeben. Fazit: Eine fulminante Ballnacht mit großartigen Highlights, perfekter Organisation und auch mit dem Ergebnis ist das Organisationsteam zufrieden.