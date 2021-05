Vor wenigen Tagen wurden bei der Medikamentensammlung im Garser Rotkreuz-Haus mehr als zehn Kilo Medikamente und 150 Inkontinenzeinlagen gesammelt. Zusätzlich wurden etliche Blutzucker- und Blutdruckmessgeräte abgegeben.

Das gesammelte Material wird an den Rotkreuz-Landesverband in Tulln geliefert und von dort wird es an die Stationen der Ambulanten-Abteilung (AMBA) in Wien übergeben. Anschließend wird es an Einrichtungen wie zum Beispiel an die Gruft der Caritas Wien verteilt.

Rotkreuz-Ortsstellenleiter Karl Purker, der mit Gattin Waltraud die Medikamente entgegennahm, zu der gelungenen Aktion: „Mein Dank gilt der Apotheke, den Hausärzten sowie der Bevölkerung von Gars, die diese Aktion immer unterstützen.“

Die nächste Medikamentensammlung findet am Samstag, 23. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Rotkreuz-Haus Gars statt. Alle Termine des Roten Kreuzes Gars können auf der Homepage www.gars.at unter der Rubrik „Veranstaltungen“ eingesehen werden.