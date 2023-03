Horner Gym: „AUFblühen“ in der Fastenzeit

Die Religionslehrer des Gymnasiums Horn haben mit ihren Schülern ein Fastentuch gestaltet. Ursprünglich hatte ein Fastentuch die Aufgabe, in den Kirchen die Darstellungen Christi (am Kreuz) oder den Altar in der Fastenzeit zu verhüllen. Zuletzt wurde es immer gebräuchlicher, mit Jugendlichen ein solches Tuch (z. B. zu einem aktuellen Thema) zu gestalten.

„Die aktuellen Entwicklungen in der Welt beschäftigen unsere Jugendlichen sehr und sie machen sich viele Gedanken über ihre Zukunft, die sie nicht immer rosig sehen“, erklärten die Religionslehrer. Daher sei das Thema ,AUFblühen‘ gewählt worden. „Wir hoffen, so wieder etwas mehr Farbe und positive Gedanken in den Alltag und das Leben der Jugendlichen zu bringen“, erklärten die Religionslehrer ihre Motivation für das gemeinsame Fastentuch.

