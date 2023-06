Führerscheincheck für Senioren? Horner sind skeptisch

Angesprochen auf die Sinnhaftigkeit von Führerscheinüberprüfungen für ältere Menschen zeigt sich Rudi Weiser, Bezirksobmann von Niederösterreichs Senioren, skeptisch. Für ihn läuft die Debatte generell falsch: „Die Frage ist, wie man Mobilität von älteren Menschen am Land aufrecht erhält. Über Gesundheitschecks zu sprechen geht am Problem vorbei“, erzählt er der NÖN. Was Weiser damit meint, ist folgendes: Wer am Land kein Auto hat, könne weder einkaufen fahren noch am sozialen Leben teilnehmen. Weil die nötige Infrastruktur an öffentlichen Verkehrsmitteln vollkommen fehle, seien gerade Senioren dazu gezwungen, so lange wie möglich selbst mit dem Auto zu fahren, so Weiser.

Er selbst setze sich schon seit Jahren für altersgerechte Taxis ein, die auch von Menschen, die auf einen Rollator, einen Rollstuhl oder Krücken angewiesen sind, einfach und bequem genutzt werden können. Denn: „Warum soll ein alter Mensch, der nicht mehr ganz so gut geht oder einen Rollator braucht, nicht auf einen Kaffee fahren?“, meint der Eggenburger Seniorenobmann. Die Politik ignoriere derartige Forderungen aber vollkommen. Würde es hingegen ausreichend öffentliche Verkehrsmittel bzw. Taxis geben, die auch von älteren und gebrechlichen Menschen genutzt werden können, müsste man keine Debatte über die Fahrtauglichkeit von Senioren führen, glaubt Weiser.

Kritik von Pensionistenvertretern

Auch Johann Hofbauer vom Pensionistenverband Horn hält die Diskussion über Führerscheinchecks für Senioren für „nicht notwendig“. Regelmäßige medizinische Checks für Straßenverkehrsteilnehmer hält er zwar für sinnvoll, aber das betreffe alle Menschen, auch jüngere. „Wenn man beispielsweise sagt, ein alter Mensch schluckt einen Blutdrucksenker und der kann die Reaktionsfähigkeit verringern, dann kann das generell stimmen. Aber auch 40-jährige nehmen solche Mittel ein. Hier nur über Senioren zu sprechen, geht an der Sache vorbei“, erzählt Hofbauer der NÖN.

Ein wesentlicher Punkt werde in der Debatte übersehen, glaubt Hofbauer: Die meisten älteren Menschen hätten eine gute Selbsteinschätzung, gerade auch im Straßenverkehr. „Und wenn den Kindern oder Enkeln auffällt, dass der Opa oder die Oma nicht mehr so sicher unterwegs sind, dann wird das in der Familie auch angesprochen und viele fahren dann nicht mehr selbst“, meint Hofbauer dazu.

Ein weiterer Punkt, der ihm in der Debatte fehlt, sei die Frage nach der Umsetzbarkeit. „Derzeit ist völlig unklar, wer solche medizinischen Checks durchführen soll. Auch administrativ würde das einen Riesenaufwand nach sich ziehen“, glaubt Hofbauer.

Der Horner Pensionistenvertreter hat aber auch einen Verbesserungsvorschlag parat. Durch regelmäßige Informationsveranstaltungen, die sich explizit an ältere Menschen und Senioren richten, sollten Neuerungen im Straßenverkehr kommuniziert werden. Das würde die Sicherheit erhöhen. Durchgeführt werden könnten solche Veranstaltungen beispielsweise vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, den Automobilclubs oder auch den Pensionistenverbänden, denkt Hofbauer im NÖN-Gespräch an.

Und wie sehen die, die solche Überprüfungen durchführen müssten, die ganze Diskussion? Johann Leeb, praktischer Arzt aus Sigmundsherberg, sagt: „Es kommt ganz darauf an, wie die angedachten Checks aussehen. Wenn sie nicht zu restriktiv sind, könnte das eine sinnvolle Maßnahme sein.“ Wichtig sei jedenfalls, alte Menschen nicht vom sozialen Leben auszuschließen, indem man ihnen den Führerschein wegen einer Kleinigkeit wegnimmt.

Örtlich beschränkte Führerscheine als Kompromiss

„Die Über-70-Jährigen sind nicht die Altersgruppe, die die meisten Unfälle provoziert, das sind jüngere Menschen zwischen 18 und 26“, gibt der Mediziner zu bedenken. Die Diskussion also auf alte Menschen und deren angebliche Unsicherheit im Straßenverkehr einzuschränken, sei falsch, wie die Verkehrsstatistik zeigen würde. „Ältere gleichen viel durch Erfahrung aus, auch wenn ihre Reaktionsfähigkeit nicht ganz der eines jungen Menschen entspricht“, sagt Leeb.

Eine Kompromisslösung könnte aber sein, die Gültigkeit von Führerscheinen regional bzw. örtlich einzuschränken, wenn eine Person wirklich nicht mehr ganz so sicher hinter dem Steuer sitze. „Wenn ich zum Beispiel sage, jemand darf nur mehr in Horn fahren, aber nicht auf der Autobahn, dann schränke ich die Person in ihrem sozialen Leben nicht ein, verhindere aber gleichzeitig gefährliche Situationen“, glaubt der praktische Arzt.

Sollte man sich auf mehr Kontrollen ab einem bestimmten Alter einigen, würde dies jedenfalls einen großen administrativen Aufwand nach sich ziehen. Ob das umsetzbar ist? „Ich glaube schon“, meint Leeb. „Wenn man die niedergelassenen praktischen Ärzte in puncto Führerscheinfragen einschult, dann teilt sich der Arbeitsaufwand auf viele auf und bleibt nicht nur an den Amtsärzten hängen.“

Das Thema der verpflichtenden Führerschein-Checks für Senioren beschäftigt schon seit langem auch die Fahrschule „Easy Drivers“, die in der Schweiz schon damit konfrontiert sind. „Da machen die Ärzte die Gutachten über den gesundheitlichen Zustand. Einen richtigen Fahrtauglichkeitscheck gibt es aber nicht“, erklärt Werner Fichtinger, der Waldviertel-Verantwortliche von Easy-Drivers. Den Senioren würden seiner Ansicht nach viel mehr Fahrten im Beisein eines unabhängigen Sachverständigen bringen. „Dieser erkennt sofort Unsicherheiten, die mit Perfektionsfahrten ganz leicht behoben werden können. Aber auch körperliche Einschränkungen werden gleich erkannt“, meint Fichtinger. Diese dürfen aber nicht sofort mit einem Führerschein-Entzug enden. „Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Man könnte diesen Personen nur mehr Fahrten im regionalen Umkreis erlauben oder ihnen empfehlen, auf ein Auto mit Automatik umzusteigen.“ Diese Beobachtungsfahrten wären keine Prüfung, vor der jeder Pensionist Angst haben muss. „Ich würde mir in diesem Bereich vorrangig viel Aufklärungsarbeit über die Risiken und Chancen wünschen, damit sich jeder selbst mit Hausverstand Gedanken über seine Fahrtauglichkeit machen kann, denn am Alter kann man das nicht festmachen, das wäre ein Pokerspiel.“ Bis es eine Entscheidung in der Frage gibt, werden aber alle Verkehrsteilnehmer - egal ob alt oder jung - noch den ein oder anderen Kilometer fahren. Hoffentlich auch unfallfrei.