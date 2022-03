Mobilität wird Thema in Region Manhartsberg

Vergangenen Mittwoch kamen VertreterInnen aus den sieben Gemeinden der Region Manhartsberg in einer Sitzung zusammen, um aktuelle Themen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Auch Kooperationen im Bereich Mobilität wurden dabei besprochen.

Vor Ort war etwa das Regionale Mobilitätsmanagement, ein Service der NÖ.Regional. Es stellte sein vielfältiges Angebot vor. Es unterstützt die Gemeinden in Niederösterreich in allen Fragen der Mobilität und ist fachlicher Ansprechpartner vor Ort.

Zu spüren ist indes bereits, dass die Region auf nachhaltige Mobilität setzt. So haben die meisten Gemeinden das Klimaticket als Service für ihre BürgerInnen eingeführt. Bei diesem Angebot können sich die Bewohner für ein bis drei Tage ein Öffi-Ticket zu sehr geringen Verleihgebühren in der Gemeinde ausborgen. Das Ticket ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Ostregion gültig und erlaubt es, bei einem Tagesausflug das Öffi-Angebot besser kennenzulernen.

Radwege: Lücken sollen geschlossen werden

Auch auf’s Radfahren wird in der Region gesetzt. Gemeinsam mit dem Regionalen Mobilitätsmanagement werden die Radverbindungen in und zwischen den Gemeinden erfasst. Diese Verbindungen sollen gestärkt und nach und nach auch etwaige Lücken geschlossen werden.

Besprochen wurde auch das Thema Mitfahrgelegenheiten. Jetzt sollen in der Region Gespräche folgen, wie man den Besetzungsgrad im privaten Pkw erhöhen kann.

