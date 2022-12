Gleichenfeier bei Millionen-Projekt in Gars

Werbung

„Heute ist ein besonderer Tag für unsere Firma, ein Meilenstein in der über 300 Jahre währenden Firmengeschichte, feiern wir doch die Dachgleiche unseres zentralen Bürogebäudes“, freute sich Alexander Kiennast, einer der beiden Geschäftsführer des Garser Handelshauses, über den raschen Baufortschritt.

„Das Gebäude war ja schon jahrelang in unseren Köpfen. Nach einer intensiven Planungsphase und dem Vergabeprozess konnten wir am 18. Juli mit dem Spatenstich starten. Und jetzt, am 13. Dezember, nach nicht einmal einem halben Jahr, stehen wir hier bei der Gleichenfeier.“ Zu dieser versammelten sich nicht nur die Familien Kiennast, sondern natürlich auch Vertreter der planenden und bauausführenden Firmen, Architekten, Bauleiter und eine Vielzahl von Handwerkern, Freunde des Hauses sowie Bürgermeister Martin Falk stellvertretend für die Marktgemeinde.

Täglich 40 bis 50 Arbeiter auf der Großbaustelle

Wie sein Cousin Alexander drückte auch Geschäftsführer Julius Kiennast den Dank der Firmenleitung an die beteiligten Unternehmen und ihre Mitarbeiter für die tolle Zusammenarbeit und die Flexibilität aller Beteiligten aus. „Bei unseren oftmaligen Besuchen haben wir immer bewundert, wie viel Know-how hinter den Leistungen steckt.“ Täglich seien 40 bis 50 Arbeiter am Werk gewesen, um den Bau voranzutreiben.

Weitere Projekte auf dem Gelände bereits auf Schiene

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Logistikzentrum am Ortsrand von Gars Richtung Wien wird ein moderner Bürokomplex errichtet, der in nachhaltiger Holzbauweise mit Klimaaktiv-Zertifizierung und Wärmepumpensystem mit Tiefenbohrungen für das zukünftige Heiz- und Kühlsystem ausgeführt wird. Bei der Vergabe der Arbeiten wurde auf die Regionalität der ausführenden Firmen besonderer Wert gelegt, um nicht nur hinsichtlich Materialien und Heizsystemen beispielhaft zu agieren. Im neuen Büro werden modernste Arbeitsplätze für hundert Mitarbeiter in der zentralen Verwaltung der Firma geschaffen. Sie sind derzeit noch im alten Gebäude im Garser Zentrum hinter dem Nah&Frisch-Supermarkt untergebracht.

„Damit aber nicht genug“, so Julius Kiennast, „wir werden auch 2.500 m² Dachfläche im Frischdienstlager sanieren, den Rohbau der 1.000 m² großen Halle für die Logistik und eine ebenso große Leergebindehalle fertigstellen und die projektierte Erweiterung des Betriebsgeländes in der Wienerstraße in Angriff nehmen.“ Maßnahmen, die nach der Übernahme der Firmen Lichtenegger und Leckerland – die NÖN berichtete – notwendig geworden seien.

Tradition gepflogen mit Gleichenspruch und Nageln

Die Einladung zum Buffet musste allerdings noch etwas warten. Verantwortlich dafür war Roland Ernst von der Firma Graf Holztechnik: „Traditionen müssen gepflegt werden“, sagte er, „und eine solche ist das Verlesen des Gleichenspruchs.“ Das besorgte Florian Spitaler. „Die größte Arbeit ist getan, es steht der Baum. Nun haltet an und nehmet euch ein wenig Zeit zum Feiern voller Dankbarkeit“, begann der Spruch und endete mit „Holz- Holz-Holz-her!“ Zum Ritual gehörte auch ein Glas Wein, das ausgetrunken und dann auf den Boden geworfen werden musste. Zerbricht es, bringt es Glück. Und es zerbrach …

Und noch einen traditionellen Akt der Zimmerer galt es zu begehen. „Nach dem Fertigstellen des Dachstuhls“, so Roland Ernst, „ist es alter Brauch, dass der letzte Sparren vom Bauherrn ,eingenagelt‘ wird.“

Da dies aber wegen der am Bau verwendeten Maschinen und Geräte nicht möglich ist, wurde ein Holzbock bereitgestellt, in den überlange Nägel getrieben werden mussten. „Für jeden Schlag ist eine Kiste Bier zu bezahlen, je weniger Schläge, desto billiger wird es“, erklärte er die Spielregeln. Im Vergleich mit den Profis zogen die beiden Bauherrn klar den Kürzeren. Klar, auf diesem Gebiet sind sie keine Profis …

