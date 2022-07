Bürgermeister Niko Reisel: „Ziele nicht utopisch“

Ihren Weg als Klima-Vorreitergemeinde geht die Gemeinde Meiseldorf konsequent weiter. Derzeit ist sie aktiv dabei, einige konkrete Klimaziele umzusetzen. Man stelle damit die Weichen für eine saubere, erneuerbare und nachhaltige Zukunft, so Bürgermeister Niko Reisel.

Wobei: Einige der für 2030 definierten Klimaziele der Gemeinden hat die Gemeinde Meiseldorf schon erreicht. So ist man etwa beim als „Ziel 1“ definierten Thema Photovoltaik schon jetzt über dem Ziel. Denn das liegt für Gemeinden bis 10.000 Einwohner bei einer PV-Leistung von 2 kWp je Kopf. Dank der großen am ehemaligen Steinbruch-Areal errichteten PV-Anlage (Reisel: „Sie hat uns um Jahre nach vorne katapultiert.“) und zahlreicher privater Anlagen hat die Gemeinde sogar schon eine Leistung von 2,3 kWp – ein Top-Wert in Niederösterreich. Das zeige, dass die formulierten Klimaziele nicht utopisch seien: „Man kann sie umsetzen – jetzt müssen wir dran bleiben.“ Auch das Ziel der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung hat die Gemeinde Meiseldorf durch die 100-prozentige Umrüstung auf LED schon erreicht.

Auch weitere Ziele für den Klimaschutz

Die weiteren Ziele widmen sich der „E-Mobilität“ (bis 2030 soll der Anteil an E-Fahrzeugen bei den Neuzulassungen 50 Prozent erreichen), „Raus aus Öl“ (70 Prozent weniger Ölheizungen im Gemeindegebiet), „Energieeffizienz – Wärmeverbrauch“ (Wärmeverbrauch aller öffentlichen Gemeindegebäude soll maximal 50 kWh pro Quadratmeter und Jahr betragen) und „Klima-Anpassung“ (10 Prozent der öffentlichen Flächen als Biodiversitätsflächen).

Die Ziele in den Gemeinden sind mit den Landeszielen abgestimmt und sollen eine Orientierung geben, wo in den nächsten Jahren Schwerpunkte zu setzen sind. Die Umsetzung wird dabei auch als Chance für die Region gesehen: „Die Investitionen in den Klimaschutz schaffen lokale Arbeitsplätze, halten die Wertschöpfung in der Region und sind gut für unsere Umwelt“, so Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer.

Um diese Ziele bis 2030 zu erreichen, wird jetzt eine Analyse des Ist-Standes durchgeführt, dann soll ein Plan entwickelt werden, wie die Ziele erreicht werden können. Bei der Umsetzung und Planung unterstützt die Energie- und Umweltagentur des Landes.

Nicht utopisch

