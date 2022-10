Gemeinderatsbeschluss: Geld für Vereine

In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde im Jahr 2023/24 die gesamten Energiekosten – Strom, Öl oder Gas – für Feuerwehrhäuser und Vereinslokale in der Gemeinde übernimmt. Eingebracht wurde der Antrag von SPÖ-Gemeinderätin Tamara Klampfer.

Aus Sicht Klampfers müssen Freiwillige Feuerwehren und ehrenamtliche Vereine wegen der derzeitigen Lage unterstützt werden. Denn: „Es wird in Zukunft immer schwieriger werden, Freiwillige für Feuerwehren und Vereine zu finden, die neben ihren Einsätzen, Ausbildungen und Vereinsarbeiten, auch noch Veranstaltungen abhalten müssen, um ihre Gebäude erhalten zu können,“ begründete sie ihren Antrag. Ehrenamt sowie Vereinsarbeit seien enorm wichtig für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft und bedürfen dementsprechender Unterstützung.

Klampfer hofft, dass auch Bund und Land diese Dringlichkeit sehen und die vielen Freiwilligen der Vereine mit einer Energie-Förderung für ihre Vereinshäuser unterstützt.

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat die Erweiterung der Siedlung in Richtung Sigmundsherberg. Hier sollen zwölf bis 14 neue Bauplätze in unmittelbarer Nachbarschaft zu den in den 1980er- und 1990er-Jahren gebauten Siedlungen entstehen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.