Sie errichtete am vergangenen Wochenende am Spielplatz in der neuen Siedlung in Kattau einen Grillplatz samt bequemer Sitzmöglichkeiten. Als Zusatzaufgabe wurden bestehende Sitz- und Verweilmöglichkeiten renoviert. Neben den handwerklichen Tätigkeiten wurde das Projekt dokumentiert, via social media zu kommuniziert und ein Actionvideo erstellt.