Vereins M.ars: Starker Ausklang der Veranstaltungsreihe

„In der Planungszeit haben wir zahlreiche stets von Hoffen und Bangen begleitete Szenarien erarbeitet. Schließlich wurde die diesjährige Veranstaltungsreihe von einem fulminanten Ende gekrönt“, zeigte sich Erich Piffl , Obmann des Vereins M.ars, erfreut, dass Corona die heurige Spielsaison kaum beeinflusst hat. Damit das Leuchtturmprojekt „Lebenswert“ in dieser grandiosen Form auf die Bühnen gebracht werden konnte, mussten laut Bürgermeister Niko Reisel „unglaublich viele Räder ineinandergreifen. Und wir sind richtig stolz, dass uns das gelungen ist“. Das Glück der Tüchtigen wurde durch den Zuspruch aus der Bevölkerung belohnt, waren doch sämtliche Veranstaltungen gut besucht. „Oft mussten Gäste vertröstet werden, da die Tickets so begehrt waren“, so Piffl.

Meiseldorf verwandelt sich bei den Events nicht nur zu einem kulturellen Hotspot, sondern auch zu einem Ort gelebter Gemeinschaft. Mit der Mischung aus großartigen Musik-Acts und durch die begleitenden Ausstellungen setzt das Team um Piffl interessante Impulse. Im ausverkauften „Lebenswert“ stellte Piffl das Engagement des Vereins M.ars vor und bedankte sich bei Florian Eder , Obmann des Vereins „Lebenswertes Klein Meiseldorf“ und seinem Team für die tatkräftige Unterstützung.

Mit dem Überbegriff „Seelenbilder“ bezeichnet Renate Kaufmann ihre Werke. „Ich male, weil es meiner Seele guttut. Wenn ich zur Leinwand gehe, fühlt es sich so an, als ob ein Bild aus mir herauswill. Was folgt, ist ein Spiel aus Intuition, Zufall und Komposition“, beschrieb sie ihren kreativen Schaffensprozess. Ihre Seelenbilder sind ein farbenfroher Ausdruck von Freiheit, Spontanität, Neugier, Mut und Offenheit. Im Anschluss spielten sich „Bauchgefühl“ mit Birgit Trauner, Annie Gschwandtner und Jonathan Lechner mit Songs von Ina Regen, Poxruter Sisters, Pizzera & Jaus und Seiler & Speer in die Herzen der Besucher. Die Vorbereitung auf die Saison 2023 sind im Laufen. Erstes Highlight wird der Auftritt von Katonacoustic am 18. Februar. Obmann Erich Piffl wird seine Bilder im Rahmen des Events präsentieren.

Karten gibt es im Gemeindeamt Meiseldorf oder online unter: mars.meiseldorf.at, auch Abos für sechs Konzerte werden statt um 105 Euro um 80 Euro angeboten.

