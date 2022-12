Metall-Diebstähle: Horner Polizei ermittelt

Werbung

Auf den Mann aufmerksam wurde die Polizei schon im September. Am 16. September informierte ein Passant die PI Geras, dass sich eine Person an einem öffentlichen Parkplatz in Geras an den dort abgelegten Kabeln zu schaffen mache. Einer Polizeistreife gelang es dann auch, den Verdächtigen anzuhalten.

Der Mann hatte mehrere Stücke von einer Erdkabelrolle, die dort zum Abtransport gelagert war, abgeschnitten und bereits in sein Fahrzeug verladen. Bisherige weitere umfangreiche Erhebungen ergaben, dass der Angehaltene dringend verdächtig ist, für sich und Familienangehörige mehrere Anlieferungen von Alu- und Kupferteilen bei einem ortsansässigen Entsorgungsbetrieb durchgeführt zu haben.

Der Schaden dürfte im höheren vierstelligen Bereich liegen. Weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.

