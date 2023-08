Die Herrin über 300 Elefanten

Karina Witzer hat eine besondere Leidenschaft für Elefanten. In den Jahren sind so einige Gegenstände mit Dickhäuter-Bezug in ihr Haus gezogen. Karina Witzer ist „Herrin“ über 300 Elefanten - aus Holz, aus Stein, aus Basalt oder Wachs: Die Dickhäuter in der Sammlung kommen aus aller Welt.

„Vor vielen Jahren habe ich einen Plüschelefanten geschenkt bekommen, damit hat meine Sammelleidenschaft begonnen“, sagt Witzer. Und das Ergebnis kann im Foyer des Museum Horn besichtigt werden. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung im Museum Horn erzählte die Sammlerin über ihre Sammelleidenschaft. Die Vitrine im Foyer ist bis Ende September bei freiem Eintritt zu besichtigen.