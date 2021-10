Außergewöhnliche Originale angeboten .

Seit Jahrzehnten ist die Mineralien- und Fossiliensammlerbörse in der Eggenburger Stadthalle ein Fixtermin für alle Interessierten und Sammler schöner Mineralien und seltener Fossilien. Auch heuer waren am 3. Oktober wieder zahlreiche Gäste mit dabei, um sich in den Bann der edlen Steine ziehen zu lassen.