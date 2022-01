Arbeitsmarkt: Zahlen im Bezirk Horn sinken weiter

Um knapp 30 Prozent ging die Arbeitslosigkeit im Dezember im Vergleich zum Dezember 2020 zurück. 577 Personen sind beim AMS Horn als arbeitslos vorgemerkt, inklusive Schulungsteilnehmer sind es 679. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent sei man „immer noch deutlich auf Vollbeschäftigungsniveau“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp.

Stärker ist der Rückgang bei den Frauen mit 36,3 Prozent (von 317 auf 202). Bei den Männern liegt der Wert bei 25,3 Prozent (von 502 auf 375). Hinsichtlich Altersgruppen haben im Dezember, anders als zuletzt, die über 50-Jährigen am stärksten profitiert (-30,8 Prozent von 295 auf 204).

82 Stellen mehr zu haben als noch vor einem Jahr

Weiter positiv ist auch die Entwicklung am Stellenmarkt. Aktuell sind 369 sofort verfügbare offene Stellen beim AMS Horn gemeldet – um 82 mehr als noch vor einem Jahr. Auf zehn Lehrstellensuchende kommen aktuell 20 sofort verfügbare offene Lehrstellen. Auch auf einen möglichen neuerlichen Lockdown sei das AMS gut vorbereitet, sagt Schopp – auch hinsichtlich Langzeitarbeitslosigkeit: „Je geringer die Zahl der Arbeitslosen am Beginn eines Lockdowns, desto wirkungsvoller gelingt es, den entstandenen Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen.“ Im Dezember haben die Berater des AMS Horn übrigens knapp 600 Vermittlungsvorschläge gemacht.