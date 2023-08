Anschuldigungen gegen Pflegepersonal in Tageseinrichtung Horn

Schwere Anschuldigungen wurden laut einem Krone-Bericht vom 4. August gegen die Tageseinrichtung für Erwachsene der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie GmbH erhoben. Missbrauch und Misshandlung von Klienten werden darin Mitarbeitern vorgeworfen. Die Vorfälle sollen bereits im Mai aufgedeckt worden sein, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien im Laufen.

Großes Bedauern über die beiden Fälle drückte die Geschäftsführerin der Gesellschaft, Hedwig Zsivkovits, im Gespräch mit den Niederösterreichischen Nachrichten aus. Sie bestätigte, dass zwei Pflegekräfte (beide bereits seit mehreren Jahren im Bereich Pflege tätig) sofort nach Bekanntwerden der Anschuldigungen entlassen worden seien.

„Grundsätzlich haben wir unsere Auflagen erfüllt und wir wissen, dass wir in einem sehr schwierigen Beruf tätig sind. Es tut uns sehr leid, dass wir derartige Grenzüberschreitungen nicht rechtzeitig erkannt haben“, drückt Zsivkovits ihr Mitgefühl für die Opfer aus. Weiters weist sie darauf hin, dass besonders im Berufsfeld der Pflege sehr viel Selbstreflexion erforderlich sei, um den Anforderungen gewachsen zu sein.

„Die Klienten in der Tageseinrichtung bedürfen teilweise einer 1:2-Betreuung, Therapeuten werden laufend gesucht und wir nehmen auch die Supervision sehr ernst“, stellt die Geschäftsführerin fest, deren Gesellschaft in Niederösterreich fünf Tageseinrichtungen betreibt. „Ich kann nur nochmals betonen, wie leid es mir tut, dass mit unseren Klienten so umgegangen wurde.“ Details dürfe sie aufgrund der laufenden Ermittlungen jedoch nicht bekannt geben.