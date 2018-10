Polizeichef Günther Brinnich in Pension verabschiedet .

Der Horner Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich wurde nach 28 Jahren als Polizist in Horn, 25 davon als Chef, lud anlässlich seines Übertritts in die Pension mit Wirkung vom 1. November Kollegen, Freunde und Wegbegleiter ins Landgasthaus Knell in Mold.

Für jeden der Gäste, darunter Landespolizeidirektor Konrad Kogler, Bezirkshauptmann Johannes Kranner oder Landtagsabgeordneter Jürgen Maier, fand er besondere Worte der Dankbarkeit und Wertschätzung, jeder Gast brachte ihm diese ebenfalls zum Ausdruck, mit Worten, Geschenken und lang anhaltenden Applaus und „standing ovations“.

Welche Worte Brinnich und die Festredner fanden, sind in der Horner NÖN vom kommenden Mittwoch nachzulesen.