Die Hürde Großglockner locker gepackt

Bereits zum 21. Mal fand heuer die Weltmeisterschaft für Oldtimer-Traktoren in Bruck/Fusch an der Großglocknerstraße statt. An diesem legendären Treffen nahmen 465 Teilnehmer aus acht Nationen teil. 87 Teilnehmer kamen aus Österreich. In der Oldtimer-Traktoren-Community spielt man nicht mit der Idee Weltmeister zu werden, sondern der Olympische Gedanke „Dabei sein ist alles!“ zählt - so auch für Rudolf Kühhas aus Brunn.

„Bereits zu Jahresbeginn war der Entschluss gefasst, zum fünften Mal an diesem Event teilzunehmen. Nach der Online-Anmeldung galt es nur noch zu warten, ob man starten darf“, berichtet Kühhas, der mit seinem Steyr 86 S Schmalspur mit 17 PS aus dem Baujahr 1967 bei der Weltmeisterschaft an den Start ging. Nach technischer Überprüfung und Anmeldung von Traktor und Fahrer konnte jeder Teilnehmer seine erste Wertungsfahrt individuell nach Fusch antreten.

Die Weltmeisterwertung besteht aus zwei Wertungsfahrten. Bei allen Fahrten wird die Zeit gemessen und nach Gleichmäßigkeit gewertet. Der einzige Feind an diesem Tag war nicht das Kaiserwetter, sondern das Erklimmen der Großglocknerstraße mit dem geliebten Traktor. Von Ferleiten bis zum Fuschertörl auf 2.407m mussten 12,6 Kilometer und 14 Kehren bewältigt werden. „Wir fuhren dann noch zur Edelweißspitze auf 2.571m um weitere vier Kehren“, ergänzt Kühhas. „Die Aussicht, das Panorama und die Traktoren sowie die Präsenz des höchsten Berges Österreichs machten diese Momente unvergesslich“, sagte seine Gattin Gertrude Kühhas.

Bei diesem Bewerb waren viel Können und vor allem Gespür für den Oldtimer gefragt. In der Gesamtwertung erreichte Rudolf Kühhas unter den 465 Startern den 94. Platz. In der Klassenwertung für die Baujahre 1963 bis 1972 konnte Kühhas den 26. Rang von 120 Teilnehmern einfahren. Die Abfahrt wurde dann ohne Schwierigkeiten gemeistert. Zum Abschluss konnte sich jeder Fahrer noch die legendäre Glockner-Plakette für seinen Traktor bei dieser „Königsdisziplin für Traktorfahrer“ abholen.