Crash bei Horn: Zwei Fahrzeuge landeten auf dem Dach

Laut Polizei war die 17-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Horn am 28. Juni kurz nach 20 Uhr mit ihrem Auto auf der L8019 von Horn in Richtung Irnfritz unterwegs. Kurz nach Horn wollte sie das Microcar, das von einem 59-jährigen Mann aus dem Bezirk Horn gelenkt wurde, überholen. Doch der Mann wollte nach links in einen Güterweg einbiegen. Dabei kollidierte die Autolenkerin mit ihrer rechten vorderen Front mit der linken Seite des Microcars im Bereich der B-Säule. Durch die Kollision wurde der Pkw der Frau in den linken Straßengraben und das Microcar des Mannes in den rechten Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeuge kamen am Dach zum Stillstand.

Der Lenker des Microcars war leicht eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr Horn befreit. Die Pkw-Lenkerin konnte sich selbst aus ihrem Pkw befreien und aussteigen. Beide Beteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt mit der Rettung in das Landesklinikum nach Horn gebracht. Nach der ambulanten Behandlung wurden beide Beteiligte in häusliche Pflege entlassen.