Der Horner Grünen-Chef Walter Kogler-Strommer nutzt die Phase der Kurzarbeit, um an seinem neuen Krimi weiter zu schreiben.

Begonnen hat er mit den Arbeiten an seinem zweiten Buch schon im Herbst, schon damals hat er den jetzt genau passenden Titel „Die kranke Pharmaindustrie“ gewählt. „Das ist schon ein bemerkenswerter Zufall“, meinte Kogler-Strommer. Er selbst schlüpft in seinem Buch wie schon in seinem ersten Krimi „Verrückt bis in den Tod“ in die Rolle eines Journalisten, der in seinem Urlaub in Australien unmoralischen Machenschaften der Pharmaindustrie mit Tier- und Menschenversuchen auf die Schliche kommt. Dabei lernt er eine Ärztin kennen, mit der er sich gemeinsam daran macht, die Machenschaften der Pharmaindustrie aufzudecken.

Neben seiner Arbeit am Krimi widmet sich Kogler-Strommer nun auch verstärkt der Gartenarbeit. „Normalerweise blockiert die immer das ein oder andere Wochenende im Frühjahr, jetzt erledige ich das zwischendurch“ sagte Kogler-Strommer. Da er auch selbst in Kurzarbeit ist, hat er nun die notwendige Zeit, um sich diesen Dingen widmen zu können.