Neben seiner Tätigkeit in der Horner Lokalpolitik („Da habe ich mein Ressort entrümpelt, weil es für die Gemeinden mit dem Geld jetzt eng wird“) hat sich Neo-Pensionist Wolfgang Welser in den vergangenen Wochen verstärkt seinen Hobbys gewidmet. So war er viel mit dem Radl in und um Horn unterwegs. „Ich habe heuer – teilweise gemeinsam mit meiner Frau oder meinem Sohn – mehr als 1.000 Kilometer abgespult“, erzählt der ehemalige Direktor der Sportmittelschule Gars.

Für den passionierten „Frühlings-Skifahrer“ war das die perfekte Alternative für den heuer zu kurz gekommenen Pistenspaß. Keine Probleme gemacht hat ihm dabei übrigens die kürzlich operierte Hüfte. Groß ist seine Hoffnung, dass es auch bald wieder gemeinsame Ausfahrten mit den Freunden vom Radclub Altenmarkt geben wird, die seien ihm heuer besonders abgegangen.

Neben dem Radeln widmete er sich aber auch der Gartenarbeit. Der Umweltstadtrat hat etwa seinen Pool aus dem Garten entfernt. „Das ist heute aufgrund der Umweltsituation nicht mehr zeitgemäß“, gab er sich vorbildhaft. Auch der Umbau des Badezimmers wurde bereits vorbereitet.