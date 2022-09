Fotoclub Eggenburg feierte 25 Jahre

Viel Prominenz im Publikum ließ sich von den Meistern der Brennweite visuell an malerische Orte im In- und Ausland entführen: Sowohl die Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer und Josef Wiesinger, Bürgermeister Georg Gilli mit Partnerin Sissy Pallierer, Krahuletz-Gesellschaft-Obmann Gerhard Dafert, Stadtamtsdirektor Burkhard Hammer sowie zahlreiche Vertreter der Stadtregierung und der Raiffeisenkassa sparten nicht mit Applaus.

Einer der Höhepunkte des Abends: Die Überreichung einer Torte, stilecht natürlich mit essbarer Kamera und Fotomotiven an Franz Linsbauer, der bei seiner Rede schmunzelte: „Ich kann mich gar nicht konzentrieren, der Duft der Torte lenkt mich so ab! Auf jeden Fall ist es eine großartige Leistung, wenn man 25 Jahre so zusammenhält und immer wieder faszinierende neue Seiten unseres Landes präsentieren kann.“ Gerade in Zeiten der Digitalisierung sei eine Ausstellung eine besondere Sache und eine schöne Dokumentation.

Mit viel Liebe und dem Auge für den besonderen Blickwinkel wurde auch eine Broschüre gestaltet, in der 51 Mitglieder die vielfältigen und kreativen Ausflüge im vergangenen Vierteljahrhundert zeigen.

Dass all diese Präsentationen - vom Fotoclub Team künstlerisch, professionell und perfekt arrangiert – Geld kosten ist klar. Ein besonderes Dankeschön kam von Harry Veigl daher an die großzügigen Sponsoren, ohne die vieles nicht möglich gewesen wäre und an das Klarinettentrio des Uniformierten Bürgerkorps unter Kapellmeister Stefan Pfaunz.

Bei einem Imbiss und einem guten Tropfen schlenderte das Festpublikum durch die Ausstellung und stellte übereinstimmend fest: Da sieht man wieder, welche schöne Stadt Eggenburg eigentlich ist.

