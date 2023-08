Weitersfelder verabschiedeten „ihren“ Pfarrer

Im Rahmen eines Festgottesdienstes wurde am Sonntag Dechant Dominicus Franz Hofer von der Pfarre Weitersfeld unter Mitwirkung von Kirchenchor und Orchester unter der Leitung von Beate Steindl verabschiedet. Dieser dankte der „gläubigen Gemeinde“ und überreichte an die verdienten Mitglieder des Pfarrgemeinderates Liselotte Dittrich und Johann Lösch das Ehrenzeichen vom Heiligen Hippolyt in Bronze, bzw. Dank- und Anerkennungsschreiben des Bischofs an Hildegard Litschauer sowie Dank- und Anerkennungsurkunden an die langjährigen Mitglieder des Weitersfelder Kirchenchores Hannelore Lechner und Leopold Mader.

„Ihre verdienstvolle seelsorgliche Tätigkeit als Pfarrer von Weitersfeld, die zeitweise Führung des Kirchenchores, die wohl überlegte Liedauswahl bei den Gottesdiensten, die eindrucksvollen Predigten und das persönliche Engagement bei den Krankenbesuchen sowie Ihr professionelles Spiel an der Orgel werden uns in gutem Gedächtnis bleiben“, würdigte am Schluss der Messe Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Johann Lösch die Leistungen von Hofer für die Pfarre Weitersfeld während seiner 27-jährigen Amtszeit, in die auch die Außenrenovierung der Pfarrkirche und die Restaurierungsarbeiten an den Apostelstatuen fiel. „Mit Deiner vom Stift Geras verfügten Versetzung nach Drosendorf waren wir nicht ganz einverstanden“, meinte Bürgermeister Reinhard Nowak, der dem scheidenden Pfarrer den Dank der Weitersfelder Bevölkerung und der Vereine aussprach.