Jazzclub Drosendorf: Ein Abend im Zeichen großer Ladys

Das Konzert mit Carole Alston und Band war wie immer eine genreübergreifende große Reise, die über den Blues bis hin zum Jazz führte. In ihrem Programm "Ladies, You're On!" brachte Carole Alston Stücke der großen Sängerinnen der Jazzgeschichte von Bessie Smith über Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Carmen McRay bis hin zu Sarah Vaughan authentisch und auf unnachahmliche Weise auf die Bühne.

Mit ihrer fantastischen Interpretation der Songs dieser afroamerikanischen Jazzlegenden stellt sie sich selbst in die Reihe der Ikonen der schwarzen Freiheitsbewegung. Ihre Idole des Jazz, die vom Widerstand gegen Rassismus und Unterdrückung geprägt waren, verstanden es meisterhaft, Ungerechtigkeiten aufzudecken und dies in ihren Liedern Ausdruck zu verleihen. Carole Alston interpretierte auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art und Weise die mittlerweile zum „Great American Songbook“ gehörigen Tophits wie „Nobody knows you“, A tisket a tasket“ oder „God bless the child“. In ihrer Moderation gab sie auch Hintergrundinformationen zur Entstehung der Kompositionen und schilderte bewegend die Lebensgeschichte der jeweiligen Interpretinnen.

Genial und umsichtig begleitet wurde die charmante Sängerin von einem exzellent groovig swingenden Trio mit Erwin Schmidt am Piano, dem Kontrabassisten Hans Strasser und Walter Grassmann am Schlagzeug, die natürlich auch in ihren Soli gekonnt Akzente setzten und ihren Teil zum großen Erfolg dieses Jazzabends beitrugen. Das Publikum im ausverkauften Jazzkeller war jedenfalls schwer begeistert und bedankte sich mit viel Applaus.