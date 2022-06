Horn: Graf-Holztechnik räumt bei OÖ-Holzbaupreis dreifach ab

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Das Siegerprojekt in der Kategorie „Öffentliche Bauten“ ist das Bauvorhaben „Kepler Hall“. Dabei handelt es sich um das Entré zum Campus der Johannes Keppler Universität (JKU) in Linz. Die 3.000m² große „Keppler Hall“ ist als Aula und Eventcenter für vielfältige Nutzungen – etwa als Ballsaal, als Wochenmarkt, als Labor für innovative Stadtteilwirtschaft oder auch als Info-Center – konzipiert. Bei diesem Bauvorhaben wurde die Graf-Holztechnik mit der Herstellung der Tragkonstruktion aus Doppelträgern beauftragt.

Das zweite prämierte Projekt ist das „Linz Institute of Technology“ (LIT) der JKU, das am Campus als Plattform zur Zusammenarbeit von inter- und transdisziplinären Forschungsgruppen fungieren soll. Als Teil-Generalunternehmer beauftragt, errichtete die Graf-Holztechnik auf 8.000m² das Gebäude aus zur Gänze vorgefertigten Holzelementen. Dieses Projekt demonstriert und vereint auf eindrückliche Weise wie der Baustoff Holz eingesetzt werden kann: Holzstützen, Holz-Beton-Verbunddecke, Vollholzträger, Fachwerkträger, Dach- und Wandelemente, Brettsperrholzdecken, Akustikverkleidungen in Holz sowie Holzfassaden.

Über eine „Anerkennung“ durfte sich die Graf-Holztechnik auch für das im Auftrag der Kepler Universitätsklinikum GmbH errichtete Bibliotheksgebäude mit Learningcenter der Medizinischen Fakultät freuen. Die Graf-Holztechnik zeichnete sich für die Errichtung der Holzwände, der Brettsperrholzdecken sowie der architektonisch anspruchsvolle Innen- und Fassadenverkleidung verantwortlich.

Graf-Holztechnik Standort in Aistersheim

Seit diesem Jahr ist die Graf-Holztechnik auch mit einer Betriebsstätte in Aistersheim in Oberösterreich vertreten. Vom neuen Standort aus wird das Marktgebiet Oberösterreich sowie der westliche Raum Österreichs mit Schwerpunkt Ingenieurholzbau betreut.

