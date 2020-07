„Das Dekret ist unterschrieben, Andrea Dittrich wurde mit der Leitung der Volksschule Horn betraut“, bestätigte Bildungsqualitätsmanager Alfred Grünstäudl der NÖN, dass die Weitersfelder Volksschuldirektorin Nachfolgerin von Herta Ucsnik wird. „Die Betrauung ist nur vorläufig, bis die dafür zuständige bundesweite Agentur ihre Arbeit aufnimmt und die Stelle ausschreibt.“

„Freue mich auf diese Herausforderung“,

Damit kehrt Dittrich wieder an ihre Wirkungsstätte zurück, wo sie drei Jahre lang, bis 2001, Lehrerin war, ehe sie die Leitung der Volksschule Weitersfeld übernahm, die sie bis dato führte. Die seit Kurzem 50-Jährige wuchs in Weitersfeld auf, besuchte dort die Volksschule, anschließend das Gymnasium Horn und dann die Pädagogische Akademie Strebersdorf, und ist jetzt mit ihrer Familie, Gatte Christian und den beiden erwachsenen Kindern, in Obermixnitz beheimatet.

„Ich freue mich auf diese Herausforderung“, macht Dittrich im NÖN-Gespräch kein Hehl daraus, dass sie sich der neuen Aufgabe mit Engagement stellen wird. „Leicht wird es nicht, weil ich bis jetzt sieben Kolleginnen hatte, künftig werden es dreimal so viele sein.“ Aber die fast 20 Jahre als Leiterin, in denen sie zusätzlich auch eine Klasse unterrichtete, kommen ihr in ihrem neuen Umfeld zugute.

Bei einer ersten Kontaktaufnahme mit der scheidenden Direktorin Herta Ucsnik und den neuen Kolleginnen am vorletzten Schultag hat sie sich bereits ein erstes Bild machen können und für sich auch schon Überlegungen für ihre neue Tätigkeit angestellt. „Ich will auf dem aufbauen, was bisher geleistet wurde – und das war enorm –, und die Schule gemeinsam weiterentwickeln“, sagte Dittrich im NÖN-Gespräch. Medienerziehung, digitale Grundbildung, Lesen, Tschechisch, Musik und Sport sowie Interessens- und Begabungsförderung sind ihr ein besonderes Anliegen.