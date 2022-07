Gespräch über Kultur im Horner Kunsthaus

Im Horner Kunsthaus fand nach Mistelbach das zweite Gespräch über Kunst & Kultur im Zuge der überarbeiteten Kulturstrategie des Landes Niederösterreich statt. Dabei hatten viele Künstlerinnen und Künstler aus der Region die Gelegenheit, mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Thema „fairpay“ zu besprechen.

Die Kulturvernetzung Niederösterreich organisiert diese Treffen, moderiert wurde die Veranstaltung von Reinhard Linke. „Wir leben in einer Zeit ganz starker Veränderungen“, sagte die Landeshauptfrau und erinnerte an Pandemie, Krieg in der Ukraine, Globalisierung und Digitalisierung. „Das alles führt zu einer Veränderung unserer Lebensbereiche im Privaten, in der Wirtschaft und in der Kultur“, hob sie im Gespräch mit Linke hervor.

Die neue Kulturstrategie des Landes habe ganz klare Zielsetzungen wie etwa das kulturelle Erbe hochzuhalten und auch die zeitgenössische Kunst zu fördern. Auch für Hochkultur und Breitenkultur solle in Niederösterreich Platz sein, sagte die Landeshauptfrau. Diese Ziele bleiben auch in der neuen Kulturstrategie bestehen und werden um die Arbeitsschwerpunkte Dialog, Chancengleichheit, faire Bezahlung, Respekt und Digitalisierung ergänzt.

Spitzer-Marlyn, Stern und Kupfner im Gespräch

„Viele der hier anwesenden Kulturschaffenden haben die Kulturstrategie mitgeschrieben und erfüllen diese auch mit Leben. Immer mehr Veranstalter und Künstler wollen sich die moderne Technologie der Digitalisierung zunutze machen“, so Mikl-Leitner, die auch betonte: „Niederösterreich ist eine wunderschöne Region, wo jede Art von Kunst zu Hause ist und auch ihren Platz hat. Kunst und Kultur sind an allen Ecken und Enden des Landes fühlbar und spürbar.“ Inhaltliche Impulse setzten Eva-Maria Bauer und Elisabeth von Samsonov, aus dem Bezirk tauschten sich etwa die Musiker Eric Spitzer-Marlyn und Lisa Stern sowie Künstlerin Sarah Kupfner (Siuz) mit der Landeshauptfrau aus.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer und Bürgermeister Gerhard Lentschig hoben das vielfältige kulturelle Angebot im Bezirk Horn und in der Stadt Horn während des gesamten Jahres hervor. „Die Stadtgemeinde hat gemeinsam mit den Kulturvereinen und der Kulturvernetzung Richtlinien für die Kulturförderung erarbeitet“, erklärte Lentschig.

