Mit Marschmusik Horner Kapellen laden zu Blasmusikfest

Bereiten sich auf das Konzert des Bezirksjugendblasorchester vor: Anita Zimmerl, Sophie Dundler, Jan Stefal, Simon Pruckner, Daniel Gruber, Manfred Kreutzer, Nico Cornelson, Clemens Appeltauer, Gabriela Nagl, Stefan Pfaunz und Johanna Maurer. Foto: privat

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

G leich mehrere Gründe zu feiern gibt es für Blasmusikfreunde am Wochenende vom 8. bis 10. September. Beim dreitägigen Bezirksblasmusikfest in Vitis treten auch mehrere Kapellen aus dem Bezirk Horn zur Marschmusikbewertung an.

Höhepunkt dieses Festes ist die Marschmusikbewertung, die am Samstag, 9. September, ab13.30 Uhr am Vitiser Hauptplatz über die Bühne gehen wird. Dabei werden 17 Musikkapellen antreten. Ab 16 Uhr werden bereits die Musikvereine Zwettl und Eggenburg für gute Stimmung im Festzelt im Gemeindehof Vitis sorgen. Neben dem 75-Jahr-Jubiläum des Musikvereins Vitis wird auch das 50-Jahr-Jubiläum der BAG Horn-Waidhofen gefeiert. Aus diesem Grund wird ab 19 Uhr das im Vorjahr gegründete Bezirksjugendblasorchester ebenfalls das Festzelt zum Schwingen bringen. Geleitet wird das Orchester von Bezirksjugendreferent Stefan Pfaunz und Bezirkskapellmeister Manfred Kreutzer. Nicht zuletzt wird die Musikgruppe „Dreiviertel 7“ ab 21 Uhr die Marschmusikbewertung in Vitis zu einem unvergesslichen Tag machen. Gestartet wird das Fest aber schon am Freitag, 8. September. Um 18 Uhr startet das Knödelessen, um 20 Uhr wird zum Kabarett von „Dreierlei“ mit dem Stück „Amore? Bussi Baba!“ geladen. Am Sonntag, 10. September, wird das Fest mit einem Frühschoppen mit Mittagstisch beendet. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Trachtenmusikkapelle Schönbühel aus der Wachau.