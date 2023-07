Verspätete Feier: Feuerwehr Trabenreith beginn das 142-Jahr-Jubiläum

Mehr hätten sich die Trabenreither Floriani nicht wünschen können. Kein Windhauch und auch noch angenehme Temperaturen um Mitternacht bildeten die Zutaten zum schmissigen Vergnügen für mehrere hundert Besucher. Die Wehr hätte in der Pandemie ihr 140-jähriges Bestehen gefeiert, dies wurde nun schlicht und einfach zum „142-jährigen“ ohne Schnickschnack nachgeholt.

„Wir wollten auch den Familien etwas bieten“, sagte Kommandant-Stellvertreter Günther Miloczki. Darum haben die Wehrmänner bereits ab 16 Uhr zur Wanderung rund um Trabenreith geladen. Bei Spielen und einer Hüpfburg konnten sich die Kleinen austoben. So richtig los ging es am Abend, als sich die Tische und Bänke mehr und mehr füllten. „Unser Bestreben war, die Gäste schnell und umfassend zu bedienen“, ließ Miloczki wissen, dass eine exakte Servicestrategie ausgearbeitet wurde. Nicht nur die erwachsenen Feuerwehrkameraden, sondern auch viele freiwillige Helfer hatten sich in den Dienst der ehrenamtlichen Sache gestellt. Neben dem Bier-, Wein- und Kaffeestand hatte auch das Küchenteam alle Hände voll zu tun. Am Sonntag stand eine Feldmesse auf dem Programm. Viele Kameraden aus umliegenden Wehren erwiesen dabei der Trabenreither Feuerwehr ihre Ehre. Die Musikkapelle Irnfritz unter der Leitung von Kapellmeister Harald Johandl umrahmte die Feldmesse und spielte den anschließenden Frühschoppen. „Der Reinerlös kommt der Erhaltung unsere Ausrüstung zugute“, erklärte Kommandant Florian Gruber.