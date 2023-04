Silvia Schneider aus Horn holte den „Speaker Award“

Nicht nur das Gespräch mit der Seele, sondern auch das Gespräch vor Publikum fällt Schneider, die in St. Leonhard am Hornerwald als Energetikerin arbeitet, offenbar leicht. Sie überzeugte die Fachjury und das Publikum bei diesem internationalen Speaker-Slam, der in Mastershausen stattgefundenen hat, mit ihrer vierminütigen Rede über Einblicke in ihre spannende Arbeit mit der Seele, die den Lösungsweg für jedes Problem zeige. Deshalb sei auch der Leitsatz „Nichts muss so bleiben, wie es ist“ zu ihrem Lebensmotto geworden.

An diesem Wettbewerb, der von Topspeaker Hermann Scherer ins Leben gerufen wurde, nahmen 125 Speaker aus 13 Ländern teil. Die Jury war mit Audioexperten Dirk Hildebrand, Scoutingexpertin Stephanie Pierre sowie weiteren namhaften internationalen Speakern besetzt.

