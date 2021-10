Zum Jubiläum organisierte das Team von Shopping Horn neben dem Showprogramm auf der Eventbühne auch einen Aktionstag mit Grillhendl, Langos und Kinderschminken. Entertainer Any Marek sorgte mit lustigen Laden-Spielen und Verlosung toller Sachpreise, Gutscheinen und Shopping Horn-Gratis Bags für Unterhaltung.

„Seit 25 Jahren ist das Einkaufszentrum der absolute Hotspot des Bezirks und ein Publikumsmagnet an der Goldenen Meile“, berichtete Marek. „Mit unserer Geburtstagsfeier setzten wir hier erneut Maßstäbe, denn so einen Mix aus Livekonzert, Präsentationen und Shopping-Erlebnis gab es in Horn noch nie“, ergänzte Monika Zaiser von Shopping Horn. Mit dabei waren das Duo Ladies' Sound mit Daniela Mayer und Pia Toifl, die mit ihrer Show das Festzelt rockten.

Balanceakt von Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Einkaufserlebnis

Es sei nicht einfach gewesen, dieses Event zu organisieren. „Wir tragen zwei Herzen in uns“, so Monika Zaiser Die Gesundheit und die Sicherheit der Besucher habe höchste Priorität. "Aber wir müssen auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Wir unternehmen alles Mögliche, damit der Erfolg von Shopping Horn gewährleistet bleibt und die Kundschaft mit dem Einkaufserlebnis zufrieden ist.“ Selbst wenn man nicht überall über solche Einkaufsgiganten glücklich ist, gelte der Standort als ein Paradebeispiel dafür, wie gut Einkaufszentren funktionieren können. Schließlich sei das Einkaufszentrum auch ein sozialer Treffpunkt.

Ein Feuerwerk schloss den offiziellen Teil ab.