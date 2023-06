Grusch: „Wir bieten für jeden guten Job“

Die Bezirkshauptmannschaft Horn sieht sich in den nächsten Jahren einer Pensionierungswelle gegenüber. Aber nicht nur deshalb will Bezirkshauptmann Stefan Grusch die Attraktivität der BH Horn als Dienstgeber stärken. Er will junge Menschen generell stärker für einen Job im Landesdienst gewinnen und Fähigkeiten junger Menschen für die Bezirkshauptmannschaft gewinnen.

In der BH Horn arbeiten derzeit rund 70 Personen, mit den Außenstellen anderer Dienststellen sind es sogar etwas mehr als 100. Mehr als die Hälfte dieser Mitarbeiter ist älter als 50 und wird in den nächsten Jahren in Pension gehen. Die Suche nach neuen qualifizierten Mitarbeitern gestalte sich aber zunehmend schwierig, sagt Grusch. Dabei sei der Landesdienst ein Arbeitgeber, der große Sicherheit biete. Und, so Grusch: „Er ist auch ein Arbeitgeber, der auf die familiären Bedürfnisse der Mitarbeiter Rücksicht nimmt.“

Neugierig auf den Einstieg in den Landesdienst will Grusch junge Menschen auf verschiedene Arten machen. Zum einen will er künftig vielen Ferialpraktikanten die Möglichkeit geben, sich anzusehen, wie Arbeit im Landesdienst aussieht. Aber auch zu den zwei aktuellen Lehrlingen, die im Beruf „Verwaltungsassistenz“ ausgebildet werden, will er zwei weitere aufnehmen. „Und allen, die bei uns ihre Ausbildung abschließen, bieten wir die Möglichkeit auf einen langfristigen Arbeitsplatz“, so der Bezirkshauptmann.Aufstiegschancen bis in FührungspositionenUnd die Bandbreite an Berufsgruppen, die an der Bezirkshauptmannschaft ihren Arbeitsplatz haben, ist groß – von Medizinern über Techniker bis Sozialarbeiter. Gerade im Vergleich mit anderen Bezirkshauptmannschaften gebe es an jenen im Waldviertel auch „keinen Überhang an Juristen. Gerade für junge Juristen aus dem Waldviertel bieten wir tolle Chancen“, meint Grusch. Aber auch HAK-Maturanten werden jederzeit gerne aufgenommen. Fix sei: „Es gibt keinen Lebenssachverhalt, auf den die in einer BH geleistete Arbeit keinen Einfluss hat“, sagt der Bezirkshauptmann. Das gehe vom Naturschutz über soziale Themen bis zu polizeilichen Aufgaben: „Es gibt also wirklich für jeden einen Bereich, an dem er Interesse hat“, sagt Grusch.

Und geboten werden auch Aufstiegschancen. Als Beispiel nennt Grusch Herbert Andre, der als Maturant in den Landesdienst ging und mittlerweile an der BH Horn den Bereich „Jugend und Soziales“ leitet: „Die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung bis in die obersten Führungspositionen ist enorm und vielseitig“, sagt Grusch. Die Entfaltungsmöglichkeiten seien höher als in anderen Bereichen.

Mit dem Engagement junger Menschen wolle er auch an der Bezirkshauptmannschaft Horn „frischen Wind“, einen „guten Mix“ mit den erfahrenen Kollegen und eine „positive Dynamik im Team“ bringen. Gerade im Bereich der Digitalisierung und der IT könnten junge Menschen die Bezirkshauptmannschaft noch weiter stärken: „Ich finde es beeindruckend, wie junge Menschen mit diesen Dingen umgehen. Das kann uns als gesamte Behörde nur nach vorne bringen.“Auch Image-Film über die BH ist geplantUm das Image der BH als Dienstgeber zu erhöhen, will Grusch auch bei den Schulen ansetzen. Er habe mit den Direktoren der höheren Schulen gesprochen, um Schülergruppen zu Exkursionen in die BH zu animieren. Unterstützen will er aber auch Schüler bei ihren vorwissenschaftlichen Arbeiten und bei Matura-Projekten. Angedacht ist, dass im Rahmen eines solchen Projektes auch ein Image-Film über die Horner BH von Schülern erstellt wird: „Denn die kennen den Blickwinkel, aus dem Schüler die BH sehen wollen, am Besten“, sagt Grusch. Bei den Jugendlichen soll nach den Besuchen hängen bleiben, dass die BH und der gesamte Landesdienst attraktive Arbeitgeber in der eigenen Region siien.