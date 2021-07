Im Zuge eines Projektes zur Weiterentwicklung der AHS fanden im Jahr 2020 beginnend in allen Bundesländern Zusammenkünfte vieler beteiligter Akteure statt. Mit dabei: Elias Eisner aus dem Bundesgymnasium Horn. Bei diesem Projekt wurde sowohl der Status quo als auch klarerweise die Zukunft, also Verbesserung dieses Schultyps besprochen. Eingeladen waren einerseits Lehrpersonen, Schulleiter, Schüler und Elternvertreter.

Eisner war bei der Veranstaltung des Bundesländertages Niederösterreich in St. Pölten als Schüler dabei. Er durfte die Sicht eines Lernenden und damit direkt Betroffenen mit allen anderen Mitwirkenden teilen und auch an verschiedenen gemischten Diskussionsrunden teilnehmen.

Ziel des Projektes ist es, die Meinung aller Beteiligten zu erfahren, um gemeinsam die AHS voranzutreiben und etwaige Problemstellen zu bereinigen. Dazu wurde pro Bundesländertag einige Stunden diskutiert, ausgetauscht und Ideen präsentiert.

„Als Schüler hat man normalerweise nur wenig Einfluss. Durch die Teilnahme konnte ich so zumindest meine Meinung vertreten“, erzählt Elias Eisner. Dass die Sicht der Schüler in Zukunft noch mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden gehört, davon ist er überzeugt.

Ein wichtiger Punkt bei den Diskussionen war Eisner die Qualifikation der Lehrpersonen: „Es wirkt leider oft so, dass viele Lehrer werden, weil es sonst nichts gibt. Deshalb würde ich mir eine bessere Vorbereitung auf den Beruf wünschen und dass geschaut wird, wer wirklich von Herzen gerne unterrichtet.“

Seinen Ideen wurde jetzt zumindest zugehört. Auf Worte sollen aber auch Taten folgen. „Diese Aktion ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es toll, dass es so etwas gibt, aber es müssen auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Es sollte nicht so sein, dass ein Mal kurz zugehört wird und unsere Anliegen danach niemanden mehr interessieren“, meint Eisner.

Persönliches Ziel:

Ein Job als Lehrer

Die Matura liegt zwar jetzt hinter ihm, doch die Schule vielleicht noch nicht ganz. Das Ziel, selber Lehrer zu werden, würde gerade „hoch im Kurs stehen“.