Feuerwehr Gars: 2022 7.235 Einsatzstunden

„Die Lebensversicherung der Gemeinde sitzt hier“, wandte sich René Gigl, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gars, bei der Mitgliederversammlung im „Goldenen Hirschen“ an Bürgermeister Martin Falk und in Anspielung an die Notrufnummer der Feuerwehr: „Du kannst dich zu 122 Prozent auf uns verlassen!“

„Ich danke der Garser Feuerwehr für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr“, meinte Martin Falk und erinnerte an drei prägende Ereignisse: den Abschnittsfeuerwehrtag, die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Wehr – beide Anfang Juni – und den Wechsel an der Spitze von Thomas Nichtawitz zu René Gigl. Das Jahr 2023 und die folgenden würden vom Neubau des Feuerwehrhauses bestimmt: „Ich bin positiv gestimmt, dass wir dieses Projekt in zwei bis drei Jahren abschließen können.“

Nach dem positiven Kassabericht durch Oberverwalter Franz Schiegl ließ Gigl das Jahr 2022 in Bildern vorüberziehen und nahm in seinen Ausführungen Daten über Einsätze, Kurse und Übungen sowie Ernennungen und Beförderungen vor (siehe Info-Box).

Von den insgesamt 102 Mitgliedern sind 70 Aktive

Die FF Gars zählt 102 Mitglieder, davon 70 Aktive, 19 Reservisten, zehn Kinder- und Jugendfeuerwehr, zwei Gäste, ein Ehrendienstgrad. Die Statistik 2022 weist 143 Einsätze (20 Brand-, vier Schadstoff-, 100 technische Einsätze, 19 Brandsicherheitswachen) von 947 Mitgliedern in 1.395 Stunden vor. Dazu kommen 491 Tätigkeiten, 21 Übungen, 41 Bewerbe und Kurse – insgesamt 696 Tätigkeiten von 2.616 Mitgliedern in 7.235 Stunden.

Bei Zugsentgleisung, Brand, Unwettern gefordert

Besonders gefordert gewesen sei die Wehr bei der Entgleisung der Kamptalbahn imBereich des Bades, bei Unwettern und beim Großbrand in Maiersch. In der Vorschau auf das heurige Jahr erwähnte Gigl unter anderem die Anschaffung eines 110-kVA-Stromerzeugers, den Umbau eines gebrauchten VW Crafter und des Unimog sowie das Feuerwehrfest zu Pfingsten (26. bis 28. Mai).

Die Berichte der Sachbearbeiter fasste der 2. Stellvertreter Daniel Krapfenbauer zusammen und machte besonders auf die Themen Ausbildung (1.119 Stunden), Atemschutz, die Feuerwehrjugend und die neue Homepage aufmerksam und schloss mit einer bemerkenswerten Zahl: „Mit unseren acht Fahrzeugen haben wir 14.000 km zurückgelegt.“

Gratulationen und Dankesworte an das Kommando und die Mitglieder kamen auch von den Ehrenkommandanten Albert Groiß und Thomas Nichtawitz sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant Kurt Grien („Der Dank gilt nicht nur euch, sondern auch den Familien!“), ehe Josef Wiesinger als der zuständige Referent in der Gemeinde den Letztstand für den auf 4,2 Millionen geschätzten Bau des Feuerwehrhauses – die NÖN berichte mehrmals ausführlich – darlegte: „Mitte März wird mit dem Abriss begonnen, Anfang Mai ist Baubeginn mit dem Holzbau, dem späteren Verwaltungsgebäude.“

