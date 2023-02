Horner Pensionistenverband: Alle stimmten für Hofbauer

Im Seedeck fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Pensionistenverband-Ortsgruppe Horn mit zahlreichen Mitgliedern statt.

Dem Ortsgruppen-Vorstand wurde einstimmig die Entlastung erteilt. Bei der Neuwahl des Vorstandes bestätigten die Mitglieder Langzeitvorsitzenden Johann Hofbauer einstimmig in seiner Funktion. Eleonora Hentschke und Leopold Barth als Stellvertreter, Schriftführerin Ilse Hofbauer, Kassierin Margit Rieder, ihr Stellvertreter Franz Gruber sowie Johanna Leithner, Jürgen Rochla, Walpurga Scheidl und Eleonora Hentschke komplettieren das Führungsteam der Ortsgruppe Horn.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder berichtete Hofbauer über Veranstaltungen, Aktivitäten, Exkursionen, Theaterfahrten und mehrtägige Urlaubsreisen des vergangen Vereinsjahres. Insgesamt 900 Mitglieder nahmen an den Veranstaltungen im Vorjahr teil. Nicht inbegriffen sind die Teilnehmer an der Gymnastik, Turn- und Kegelterminen, Handyschulungen und an dem beliebten Senioren Café in den Räumen der Volkshilfe, das mittlerweile seit Jahrzehnten wöchentlich stattfindet. Zur Statistik der Ortsgruppe merkte Hofbauer an, dass die Zahl an Mitgliedern durch 14 Todesfälle und Streichungen auf 235 leicht gesunken sei. Langjährige Mitglieder erhielten Treuenadeln und Urkunden überreicht (Infobox).

In seinen Grußworten betonte Abgeordneter Josef Wiesinger, dass der Pensionistenverband ein wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft sei.

