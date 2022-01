Viel Arbeit für die Zitternberger Wehr

„Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zitternberg haben auch im Jahr 2021 viele unbezahlte Arbeitsstunden geleistet, um den Feuerwehrbetrieb aufrechtzuerhalten und um so dem Gemeinwohl zu dienen“, erklärte Kommandant Thomas Zimmerl bei der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung. Diese wurde aufgrund der vom NÖ Landesfeuerwehrverband und der Gesundheitsbehörden erlassenen Corona-Maßnahmen so kurz wie möglich gehalten, lediglich unaufschiebbare Punkte wie der Bericht über die Kassengebarung, die Genehmigung des Rechnungsabschlusses etc. wurden besprochen.

„Goldener“ Julian Grob (16) der Feuerwehr beigetreten

„Trotz der noch immer andauernden Pandemie wurden 2021 insgesamt 25 Einsätze bewältigt und elf Übungen abgehalten“, berichtete Zimmerl (siehe nebenstehende Info-Box). Der Bericht über die Kassengebarung des Leiters des Verwaltungsdienstes, Christian Grob, zeigte, dass ein leichter Einnahmenüberschuss erzielt werden konnte. Herausragend war der Erfolg des am 22. August abgehaltenen „Mittagstisch unter den Linden“. Auf der Ausgabenseite fanden sich neben den Kosten für Instandhaltungen auch solche für die Anschaffung neuer Gerätschaften wie des Spine-Boards (Hilfsmittel zur Rettung verunglückter Personen, bei denen eine Wirbelsäulenverletzung nicht auszuschließen ist) oder des Notrettungssets.

Zum erfreulichsten Teil der heurigen Mitgliederversammlung gehörte der Neueintritt von Julian Grob. Er war zuvor bei der Jugendfeuerwehr in Altenburg, wo er bereits umfangreich ausgebildet wurde. Das dokumentiert sich unter anderem dadurch, dass er im Herbst 2021 das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold absolviert hat, das als Nachweis einer ganzheitlichen feuerwehrfachlichen Ausbildung der Feuerwehrjugend dient.

Vizebürgermeisterin Paula Uitz sowie Ortsvorsteher und Feuerwehrmitglied Elmar Götz fanden abschließend lobende Worte für die Feuerwehr Zitternberg, hervorgehoben wurde der Zusammenhalt in der Wehr aber auch die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung bzw. mit dem Verschönerungsverein.

