Buntes Burgtreiben auf der Rosenburg

Organisatorin Elisa Helm als Kastelanin meinte, dass sie die Rosenburg heuer als perfekte Kulisse präsentiere, um in die fantastische Welt der Künstler, Gaukler, Schwertkämpfer, Geschichtenerzähler, Hexen und Magier einzutauchen. Den Auftakt dieses Burgtreibens bestritt die mittelalterliche Falknerei, die als UNESCO-Weltkulturerbe immer einen spannenden Einblick in die Welt der Greifvögel gibt.

Ein Bauernlager gab Einblicke in das Lagerleben der damaligen Zeit. Handwerker zeigten ihr Können und machten mit Plattner, Lederpunzierer, Korbflechter und Schmieden die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Wochenende. Neben der Falknerei, den Gewandhändlern, Musikern und Renaissance-Tänzern gab es auf der Aussichtsterrasse der Rosenburg einen betreuten Kinderbereich. Mit ihren prächtigen Kostümen, ihrer Eleganz und ihren opulenten Tänzen, boten die Darsteller ein tolles Fest.

Vertreter von Tirol bis zum Burgenland, aus Tschechien und der Slowakei, aus Deutschland, Polen, Ungarn und Istrien verwöhnten die Besucher mit teils dem Mittelalter nachempfundenen Speisen und Getränken sowie beeindruckender Handwerkskunst und brachten das Publikum, das sich auch vom Regen nicht wirklich abhalten ließ, mit Spiel, Schaukämpfen und sonstigen Vorführungen zum Lachen, Staunen und Zittern. Soweit das Auge reichte: einfache, aber schön gestaltete Zelte mit teils kunstvollen Holzmöbeln, Frauen und Männer in mittelalterlicher Tracht und einfaches, aber sehr praktisches Gerät - das alles vermittelte einen guten Eindruck vom Leben in alten Zeiten.

Auffallend viele junge Leute beteiligten sich in entsprechender Kleidung und wohltuender Art an dem gesellschaftlichen Treiben. Organisatorin Elisa Helm zeigte sich zufrieden: Immerhin waren mehrere tausend Besucher trotz des wenig einladenden Wetters gekommen. Eine besonders große Auswahl an Markt- und Gastronomieständen rundeten das einmalig authentische Ambiente ab. Das Gelände war locker aufgeteilt, so dass kein Gedränge aufkam.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.